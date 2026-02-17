Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ poskytne KDR humanitárnu pomoc vo výške 81 miliónov eur

Východná časť KDR, bohatá na nerastné suroviny, sa už 30 rokov zmieta v násilnostiach, za ktorými stoja desiatky ozbrojených skupín.

Autor TASR
Brusel 17. februára (TASR) - Európska únia poskytne ľuďom zasiahnutým pretrvávajúcim konfliktom na východe Konžskej demokratickej republiky (KDR) humanitárnu pomoc vo výške 81,2 milióna eur. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.

Civilisti na východe KDR sú uväznení medzi guľkami a hladom,“ povedala v utorok počas návštevy regiónu eurokomisárka pre rovnosť, pripravenosť a krízové riadenie Hadja Lahbibová.

Celé rodiny utekajú preč a tí, ktorí prežili, majú problém dostať sa k základnej starostlivosti,“ dodala.

Východná časť KDR, bohatá na nerastné suroviny, sa už 30 rokov zmieta v násilnostiach, za ktorými stoja desiatky ozbrojených skupín. Oblasť, ktorá hraničí s Rwandou a Burundi, je cieľom protivládnej ozbrojenej skupiny Hnutie 23. marca (M23) podporovanej Rwandou od obnovenia jej aktivít v roku 2021. V tejto oblasti má pod kontrolou rozsiahle územia. Odvtedy bolo medzi konžskou vládou a hnutím podpísaných a porušených viacero prímerí a mierových dohôd.

KDR čelí jednej z najvážnejších humanitárnych kríz na svete, spôsobenej pretrvávajúcim ozbrojeným konfliktom, masovým vysídľovaním, šírením chorôb a extrémnou chudobou,“ uviedla Európska komisia (EK).

V súčasnosti potrebuje humanitárnu pomoc viac ako 21 miliónov ľudí a takmer 28 miliónov ľudí v regióne trpí nedostatkom potravín, uvádza sa ďalej v stanovisku EK.

Finančné prostriedky EÚ sú určené na financovanie potravinovej pomoci, zdravotnej starostlivosti a zlepšenie prístupu k vode, hygienickým zariadeniam či ubytovaniu vo východnej časti KDR. Zároveň majú pomôcť vysídleným konžským utečencom v Burundi, Rwande a Tanzánii.

Lahbibová vyzvala všetky strany konfliktu, aby humanitárnym organizáciám poskytli lepší prístup do regiónu.
