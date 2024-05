Von der Leyenová: EÚ poskytne Libanonu do roku 2027 miliardu ako pomoc

Bejrút 2. mája (TASR) - Európska únia poskytne Libanonu počas nasledujúcich troch rokov finančnú pomoc jednu miliardu eur. Vo štvrtok to v Bejrúte oznámila predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová. Chce tak podporiť hospodárstvo krajiny a pomôcť zabrániť nárastu počtu utečencov do Európy. TASR píše podľa agentúry Reuters a portálu Euronews.



Predsedníčka EK dodala, že Únia podporí vybavením a výcvikom libanonské ozbrojené sily, aby lepšie zvládali ochranu hraníc. Peniaze majú pomôcť Libanonu posilniť aj základné služby, ako je vzdelávanie, sociálna ochrana a zdravotníctvo, a urýchliť hospodárske reformy, uviedla Leyenová.



Spolu s predsedníčkou EK cestoval do Libanonu aj cyperský prezident Nikos Christodulidis. Práve Cyprus čelí prívalu sýrskych utečencov, ktorí prichádzajú cez Libanon a cyperský prezident preto označil súčasnú situáciu za kritickú. Od začiatku roka sa tam vylodilo približne 4000 migrantov, v prvom štvrťroku minulého roka ich bolo len 78. Utečenecké tábory sú preplnené a úrady prestali vybavovať žiadosti Sýrčanov o azyl.



Libanon je od Cypru len približne 160 kilometrov cez more a čelí najhoršej hospodárskej kríze vo svojej histórii. Miestna mena už stratila viac ako 95 percent svojej hodnoty.



V Libanone tiež žije približne 210.000 palestínskych a 1,5 milióna sýrskych utečencov. To vyvoláva obavy, že regionálna nestabilita by mohla spustiť utečeneckú vlnu smerujúcu do Európy práve cez Cyprus.