EÚ poskytne Palestínčanom v Gaze humanitárnu pomoc za 25 miliónov eur

Brusel 6. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) v pondelok oznámila, že poskytne ďalších 25 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre obyvateľov pásma Gazy. To zvýši tohoročnú pomoc EÚ pre civilné obyvateľstvo Gazy na viac ako 100 miliónov eur, informuje spravodajca TASR.



Novoohlásená pomoc bude poskytovaná prostredníctvom humanitárnych organizácií pôsobiacich v Gaze v záujme záchrany ľudských životov. Zameraná bude najmä na zaistenie vody a sanitácie, poskytovanie zdravotnej starostlivosti, potravín a ďalších dôležitých položiek.



"Spolupracujeme zároveň s Izraelom, Egyptom a Organizáciou Spojených národov, aby sme do Gazy vpustili viac humanitárnych konvojov, a to aj cez koridory a prestávky pre humanitárne potreby," uviedla v správe pre médiá predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.



Operácia v podobe humanitárnych leteckých mostov na pomoc ľuďom postihnutým najnovším konfliktom medzi Izraelom a palestínskym hnutím Hamas, ktorú spustila Únia, zabezpečí dodávky humanitárneho materiálu spolu s partnermi ako sú UNICEF a ďalšie medzinárodné organizácie.



V rámci tejto operácie od 16. októbra dorazilo do Egypta šesť letov s viac ako 263 tonami pomoci.



Okrem toho bol aktivovaný mechanizmus EÚ v oblasti civilnej ochrany s cieľom ponúknuť podporu pre repatriačné lety občanov EÚ a ďalších krajín, ktorí uviazli v Izraeli.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)