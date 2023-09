EÚ poskytne päť miliónov eur na pomoc pre ľudí z Náhorného Karabachu

Brusel 26. septembra (TASR) - Európska únia oznámila, že poskytne päť miliónov eur na humanitárnu pomoc pre obyvateľov Náhorného Karabachu. Na utorňajšiu správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Azerbajdžan minulý týždeň vykonal bleskovú vojenskú operáciu proti karabašským Arménom, v rámci ktorej sa mu prakticky podarilo získať kontrolu nad Náhorným Karabachom. Európska komisia (EK) sa obáva, že to vyvolá masový exodus obyvateľov z tohto sporného regiónu.



Arménska vláda v utorok oznámila, že z Karabachu do Arménska prišlo za posledný zhruba týždeň už vyše 13.300 utečencov. Obyvatelia Náhorného Karabachu, ktorí zostali vo svojich domovoch, zápasia s nedostatkom potravín a mnohí nemajú prístup k elektrine a vode.



Avizovaná pomoc EK zahŕňa aj 500.000 eur núdzovej podpory, ktorá bola oznámená už minulý týždeň, zvyšok tvoria nové finančné prostriedky určené na pomoc utečencom aj zraniteľným ľuďom zostávajúcich v Náhornom Karabachu. Prioritou je poskytnúť peňažnú pomoc, prístrešie, potravinovú bezpečnosť a pomoc v oblasti živobytia. EÚ predpokladá, že situácia utečencov sa môže ešte zhoršiť počas nadchádzajúcej zimy.



Pomoc priamo v Náhornom Karabachu sa bude poskytovať prostredníctvom Medzinárodného výboru Červeného kríža. Pre približne 60.000 tamojších obyvateľov by sa z nej mali financovať potraviny, zdravotná starostlivosť, prístrešie či logistické potreby.



