EÚ poskytne päť miliónov eur na pomoc vysídlencom z Libanonu do Sýrie

Brusel 6. novembra (TASR) - Európska únia uvoľňuje ďalších päť miliónov eur na pomoc vysídleným ľuďom z Libanonu do Sýrie. Oznámila to v stredu Európska komisia (EK), informuje bruselský spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že vzhľadom na súčasnú eskaláciu nepriateľských akcií medzi Izraelom a hnutím Hizballáh z Libanonu, ktorá vedie k masívnemu vysídľovaniu obyvateľstva a prechodom ľudí z Libanonu do Sýrie, vyčlenila ďalších päť miliónov eur na riešenie najnaliehavejších humanitárnych potrieb.



Nové financovanie je súčasťou balíka mimoriadnych opatrení zameraných na riešenie následkov tejto regionálnej krízy.



Cieľom vyčlenenej finančnej podpory je zvýšiť humanitárnu pomoc pre Sýrčanov a Libanončanov, a pomôcť vysídleným ľuďom a hostiteľským komunitám uspokojiť ich okamžité potreby a zaistiť im potraviny, ochranu zdravia a bezpečnosť.



Pomoc sa bude poskytovať prostredníctvom humanitárnych partnerov EÚ, ktorí už pomáhajú vysídlencom v Sýrii, aby sa zabezpečilo rýchle poskytnutie základnej pomoci tým, ktorí do tejto krajiny prichádzajú.



EK v roku 2024 vyčlenila 159 miliónov eur, vrátane oznámenej sumy, na humanitárnu pomoc v prospech ľudí v núdzi v Sýrii.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)