< sekcia Zahraničie
EÚ poskytne Somálsku 63 miliónov eur na humanitárnu pomoc
V krajine na východe Afriky sa prudko zhoršuje potravinová bezpečnosť a miera podvýživy.
Autor TASR
Ak si želáte, aby počítač prečítal text článku, použite prehrávač nižšie.
00:00 / 00:00
Brusel 27. februára (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok oznámila uvoľnenie 63 miliónov eur na humanitárnu pomoc pre najzraniteľnejšie komunity v Somálsku, ktoré zasiahol pokračujúci konflikt, vysídľovanie obyvateľstva, zhoršujúce sa sucho a prudký nárast cien potravín. Informuje o tom TASR.
V krajine na východe Afriky sa prudko zhoršuje potravinová bezpečnosť a miera podvýživy. Hladom trpí približne 6,5 milióna ľudí, teda zhruba každý tretí obyvateľ, a odhadom 1,85 milióna detí mladších ako päť rokov je ohrozených akútnou podvýživou, uvádza EK.
Financovanie EÚ sa podľa vyhlásenia zameria na život zachraňujúce integrované zdravotné a výživové služby vrátane liečby ťažkej akútnej podvýživy, zabezpečenia vody a hygieny, ochrany obyvateľstva a núdzového vzdelávania. Pomoc budú distribuovať humanitárni partneri Únie pôsobiaci priamo v teréne, aby sa zabezpečilo jej včasné a efektívne doručenie najviac postihnutým komunitám.
Od roku 2017 poskytla EÚ Somálsku humanitárnu pomoc v celkovej výške viac než 750 miliónov eur. Únia zdôraznila, že napriek globálnym škrtom v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci zostáva odhodlaná podporovať najzraniteľnejších obyvateľov krajiny.
V krajine na východe Afriky sa prudko zhoršuje potravinová bezpečnosť a miera podvýživy. Hladom trpí približne 6,5 milióna ľudí, teda zhruba každý tretí obyvateľ, a odhadom 1,85 milióna detí mladších ako päť rokov je ohrozených akútnou podvýživou, uvádza EK.
Financovanie EÚ sa podľa vyhlásenia zameria na život zachraňujúce integrované zdravotné a výživové služby vrátane liečby ťažkej akútnej podvýživy, zabezpečenia vody a hygieny, ochrany obyvateľstva a núdzového vzdelávania. Pomoc budú distribuovať humanitárni partneri Únie pôsobiaci priamo v teréne, aby sa zabezpečilo jej včasné a efektívne doručenie najviac postihnutým komunitám.
Od roku 2017 poskytla EÚ Somálsku humanitárnu pomoc v celkovej výške viac než 750 miliónov eur. Únia zdôraznila, že napriek globálnym škrtom v oblasti rozvojovej a humanitárnej pomoci zostáva odhodlaná podporovať najzraniteľnejších obyvateľov krajiny.