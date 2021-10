EÚ poskytne takmer miliardu eur na podporu Afgancov v núdzi

Brusel 12. októbra (TASR) - Podporný balíček vo výške takmer miliardy eur vyčlení EÚ pre obyvateľov Afganistanu a pre susedné krajiny, ktoré musia znášať ťarchu afganských utečencov. Uviedla to v utorok Európska komisia (EK) s odkazom na rokovania skupiny G20 o Afganistane.



Podľa tlačovej správy EK finančnú pomoc eurobloku pre Afganistan oznámi šéfka exekutívy EÚ Ursula von der Leyenová počas zasadnutia 20 priemyselne najvyspelejších krajín sveta.



Komisia pripomenula, že sociálno-ekonomická situácia v Afganistane sa zhoršuje a s blížiacou sa zimou sú ohrozené státisíce Afgancov, pričom doterajšia humanitárna pomoc nebude stačiť na odvrátenie hladomoru a veľkej humanitárnej krízy.



Celková rozvojová pomoc EÚ pre Afganistan zostáva zmrazená. Ministri zahraničných vecí EÚ sa v septembri dohodli na piatich kritériách pre nový vládny režim v Afganistane, čo zostáva v platnosti. Tieto podmienky musia byť splnené, aby sa mohla obnoviť pravidelná rozvojová spolupráca s Kábulom.



Oznámenie vyčleniť takmer miliardu eur na pomoc nadväzuje na diskusie ministrov členských krajín EÚ pre rozvoj, ktorých cieľom je dosiahnuť vyrovnaný prístup k poskytovaniu priamej podpory afganskému obyvateľstvu v núdzi, aby sa zabránilo humanitárnej katastrofe, avšak bez legitimizácie dočasnej vlády Talibanu.



"Musíme urobiť všetko, čo je v našich silách, aby sme zabránili veľkému humanitárnemu a sociálno-ekonomickému kolapsu v Afganistane. Musíme to urobiť rýchlo. Jasne sme informovali o našich podmienkach pre spoluprácu s afganskými orgánmi vrátane dodržiavania ľudských práv. Afganský ľud by však nemal trpieť pre konanie Talibanu. Preto je tento balík podpory určený pre afganský ľud a pre susedné krajiny, ktoré Afgancom ako prvé poskytli pomoc," vysvetlila von der Leyenová.



Podporný balík EÚ pre Afganistan kombinuje humanitárnu pomoc s cielenou podporou základných potrieb v prospech afganského ľudu a susedných krajín. Balík zahŕňa už dohodnutých 300 miliónov eur na humanitárne účely, avšak túto humanitárnu podporu sprevádza aj špecializovaná podpora očkovania, poskytnutia prístrešia, ako aj ochrany civilného obyvateľstva a ľudských práv.



Vyčlenené finančné prostriedky sú určené na priamu podporu miestneho obyvateľstva a pôjdu na účet medzinárodných humanitárnych organizácií pôsobiacich v teréne.



Komisia pripomenula, že v rámci ochrany civilného obyvateľstva je z krátkodobého hľadiska potrebné doriešiť bezpečný odchod Afgancov, ktorí spolupracovali s krajinami EÚ pred nástupom Talibanu k moci, a aj zraniteľných skupín osôb, napríklad obhajcov ľudských práv, žien, novinárov, aktivistov občianskej spoločnosti, policajtov, sudcov a odborníkov z justičného systému vrátane ich rodín. V strednodobom a dlhodobom horizonte bude EK prostredníctvom viacročného programu podporovať členské štáty EÚ, ktoré sa rozhodnú prijať Afgancov z rizikových skupín prostredníctvom financovania na presídlenie.