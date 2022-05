EÚ poskytne Ukrajine ďalších 500 miliónov eur na vojenskú pomoc

Wangels 13. mája (TASR) - Európska únia poskytne Ukrajine, ktorá sa už 79. deň bráni ruskej agresii, ďalších 500 miliónov eur na dodávky zbraní a ďalšieho vojenského vybavenia. Oznámil to v piatok šéf diplomacie EÚ Joseph Borrell, ktorý sa zúčastňuje na zasadnutí ministrov zahraničných vecí skupiny G7 v Nemecku. TASR správu prevzala z agentúry DPA a Reuters.



Celková výška vojenskej pomoci EÚ pre Ukrajinu by sa tak zvýšila na dve miliardy eur.



Borrell zároveň vyjadril presvedčenie, že krajinám Európskej únie sa už v najbližších dňoch podarí dohodnúť na šiestom balíku sankcií voči Rusku, ktorý by postupne zaviedol embargo na dovoz ruskej ropy.



Francúzsky minister zahraničných vecí Jean-Yves Le Drian v piatok vyhlásil, že medzi štátmi G7 panuje "veľmi silná jednota" v tom, že budú poskytovať Kyjevu dlhodobú pomoc pri obrane suverenity Ukrajiny. Táto podpora bude podľa neho pokračovať, až kým Ukrajina v tomto boji nezvíťazí, píše AFP.