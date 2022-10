EÚ poskytne Ukrajine päťmiliardovú pôžičku

Kyjev 3. októbra (TASR) - Európska únia sa v memorande o porozumení zaviazala poskytnúť Ukrajine ďalšiu finančnú pomoc vo výške päť miliárd eur, informovali o tom v pondelok predstavitelia EÚ aj Ukrajiny, píše TASR. Ako poznamenáva agentúra DPA, ide o pôžičky s niekoľkoročnou splatnosťou.



"Je to ďalšie gesto, ktoré potvrdzuje odhodlanie Európskej únie podporovať Ukrajinu vo víťazstve v tejto vojne a tiež v jej snahách o obnovu a európsku budúcnosť," napísal na sociálnej sieti Twitter ukrajinský premiér Denys Šmyhaľ. Poďakoval sa za to predsedníčke Európskej komisie Ursule von der Leyenovej a lotyšskému podpredsedovi Komisie Valdisovi Dombrovskisovi.



Štátny rozpočet Ukrajiny, vrátane armádneho, od začiatku ruskej invázie koncom februára do veľkej miery financujú západné krajiny. Dombrovskis na Twitteri vysvetlil, že tieto peniaze od Európskej únie by mali ísť na bezprostredné zabezpečenie likvidity ukrajinského štátu a vyplácanie miezd a dôchodkov. Prvá tranža má prísť na Ukrajinu v polovici októbra, ďalšie dve ešte do konca tohto roka.