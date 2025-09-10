Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
EÚ poskytne Ukrajine pôžičku z úrokov zo zmrazených ruských aktív

Obytná budova po útoku ruskej armády v ukrajinskej metropole Kyjev. Foto: TASR/AP

Autor TASR
Štrasburg 10. septembra (TASR) - Európska únia poskytne Ukrajine pôžičku na jej obnovu z úrokov zo zmrazených ruských aktív, oznámila v stredu počas prejavu o stave Únie šéfka eurokomisie Ursula von der Leyenová. Ukrajina ju podľa jej slov splatí až vtedy, keď Rusko zaplatí reparácie. Samotné ruské aktíva však dotknuté nebudú, informuje TASR.
