EÚ poskytne ukrajinským študentom v novom školskom roku milión učebníc

Brusel 9. septembra (TASR) - Ukrajinským orgánom v pondelok doručili prvú várku z jedného milióna učebníc z oblasti informatiky a umenia, ktoré boli vytlačené v EÚ a sú určené pre ukrajinských školákov. Na správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že novovytlačené knihy v ukrajinčine zvýšia celkový počet školských učebníc určených pre Ukrajinu od začiatku vojny na 1,5 milióna kusov.



Keďže študenti a učitelia v celej EÚ začínajú nový školský rok, eurokomisia pracuje na tom, aby umožnila ukrajinským študentom pokračovať vo vzdelávaní, a to aj napriek útokom dronov a rakiet zo strany ruského agresora, ktoré nerozlišujú medzi vojenskými a civilnými cieľmi.



Cielená akcia na podporu vzdelávania na Ukrajine ide podľa tlačovej správy EK ruka v ruke s podporou a integráciou detí ukrajinských utečencov do škôl v členských krajinách EÚ.



Pondelňajšia dodávka učebníc na Ukrajinu je výsledkom spolupráce viacerých členských štátov EÚ. Súbory určené na tlač dokončili v Holandsku, papier na knihy dodali z Nemecka do Poľska, kde finálny produkt vytlačili a v spolupráci s ukrajinskými úradmi odoslali cez hranice na Ukrajinu.



Komisia zároveň pripomenula, že táto iniciatíva je financovaná v rámci programu EÚ Erasmus+.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)