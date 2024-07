EÚ poslala Albánsku štyri hasičské lietadlá na pomoc s požiarmi

Brusel 10. júla (TASR) - Európska únia posiela svoje hasičské lietadlá na pomoc pri požiaroch v Albánsku. Bruselský spravodajca TASR o tom informuje na základe stredajšej správy Európskej komisie (EK).



Komisia spresnila, že Albánsko požiadalo o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v správe upozornil, že požiare nepoznajú hranice. Podľa jeho slov EÚ zmobilizovala hasičské lietadlá z Grécka, aby podporila miestnych záchranárov v Albánsku v boji proti lesným požiarom a dodal, že Únia je pripravená poskytnúť aj ďalšiu pomoc ak to bude potrebné.



Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie v tejto súvislosti pozorne monitoruje situáciu s vývojom požiarov pre prípad, že by bola potrebná ďalšia podpora.



Komisia pred začiatkom tohto leta posilnila flotilu hasičských lietadiel a vrtuľníkov. Spolu 28 lietadiel a štyri vrtuľníky sú rozmiestnené v 10 členských štátoch naprieč celou EÚ. A ešte pred vypuknutím letnej sezóny lesných požiarov EÚ vopred rozmiestnila hasičské tímy po celej Európe. V praxi to znamená, že 556 hasičov z 12 krajín je cez leto strategicky rozmiestnených na kľúčových miestach v Európe - vo Francúzsku, Grécku, Portugalsku a Španielsku.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)