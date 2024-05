EÚ poslala cez cyperský námorný koridor ďalšiu pomoc do Pásma Gazy

Brusel 17. mája (TASR) - Európska únia v piatok odoslala novú dodávku humanitárnej pomoci cez Cyprus do Pásma Gazy. Pomoc EÚ využíva námorný koridor a Američanmi novovybudované mólo, ktoré umožňuje príjem humanitárnych zásob Únie, informuje bruselský spravodajca TASR.



Európska komisia spresnila, že prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany posiela Rumunsko Palestínčanom, ktorí sa ocitli v potravinovej núdzi, viac ako 88.000 konzerv potravín. Náklady na dopravu tejto dodávky hradí eurokomisia.



Na Cypre zriadili logistické centrum EÚ, ktoré má pomôcť zvládnuť ďalší tok humanitárnej pomoci do Pásma Gazy. Hlavná koordinátorka OSN pre humanitárnu pomoc a obnovu pre Pásmo Gazy Sigrid Kaagová 28. marca požiadala o pomoc pre Palestínčanov v tejto oblasti prostredníctvom aktivácie mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a aj s využitím cyperského námorného koridoru.



Komisia pripomenula, že Koordinačné centrum EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC) zostáva v úzkom kontakte s členskými štátmi a humanitárnymi partnermi Únie s cieľom mobilizovať ďalšie dodávky pomoci cez námorný koridor s cieľom zvýšiť pomoc poskytovanú Palestínčanom.



Piatková zásielka pomoci po mori dopĺňa viac ako 2000 ton tovaru, ktorý už prepravili lietadlami v rámci humanitárneho leteckého mosta EÚ. Únia od začiatku roka vyčlenila na humanitárnu pomoc pre Palestínčanov v núdzi celkovo 193 miliónov eur.



Dohodnutý námorný koridor dopĺňa už existujúce pozemné trasy do Pásma Gazy a hraničné prechody Kerem Šalom a Rafah, nemá ich však nahradiť.



EÚ opätovne vyzvala Izrael, aby zabezpečil trvalý prístup humanitárnej pomoci prostredníctvom nových dopravných trás, napríklad aj cez hraničný prechod Erez alebo prostredníctvom prístavu Ašdod.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)