EÚ poslala ďalšiu pomoc Sudánu prostredníctvom leteckého mosta

Brusel 20. novembra (TASR) - Európska únia v rámci humanitárneho leteckého mosta poslala počas uplynulého víkendu ďalšiu pomoc do Sudánu. Uvádza sa to v pondelňajšej tlačovej správe Európskej komisie (EK), ktorá situáciu v tejto africkej krajine označila za "nesmierne alarmujúcu".



Lety financované z rozpočtu EÚ prepravujú zásoby pre humanitárnych partnerov pôsobiacich v Sudáne ako UNICEF alebo Emergency and Relief International. V máji 2023 EÚ spustila sériu humanitárnych operácií, ktorých cieľom je zaistiť nevyhnutné zásoby - lietadlá pristávajú v meste Port Sudan, prístave na brehu Červeného mora.



Od vypuknutia konfliktu v Sudáne v apríli tohto roku sa uskutočnilo už päť dodávok pomoci cez humanitárny letecký most do mesta Port Sudan. Celkovo bolo touto cestou doručených približne 161 ton liekov a ďalších zásob.



OSN tvrdí, že v dôsledku bojov v Sudáne zahynulo už najmenej 9000 ľudí a milióny ďalších boli nútení opustiť svoje domovy, pričom mnohí z nich utiekli do susedných krajín. Po celej krajine sa objavujú správy o páchaných zverstvách vrátane etnických čistiek a násilia páchaného na ženách.



Zničujúce dopady konfliktu na živobytie, sektor poľnohospodárstva a ekonomiku viedli k tomu, že Sudán v súčasnosti patrí medzi štyri krajiny sveta najviac postihnuté hladom. Celkovú situáciu v Sudáne ešte zhoršila pokračujúca epidémia cholery ako aj nedávna vlna záplav.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)