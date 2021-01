EÚ poslala ďalšiu zdravotnú pomoc pre Severné Macedónsko a Čiernu Horu

Brusel 5. januára (TASR) - Európska únia v rámci svojho globálneho úsilia skoncovať s koronavírusovou pandémiou odoslala ďalšie zdravotné prostriedky na ochranu osôb do Severného Macedónska a Čiernej Hory. V utorok o tom informovala Európska komisia (EK).



Ochranné prostriedky boli zaslané z lekárskych rezerv tzv. nástroja rescEU, zo skladov v Grécku a Nemecku.



Severné Macedónsko dostalo v rámci novej pomoci 107.000 masiek typu FFP2, 35.000 lekárskych plášťov a 140.000 ochranných kombinéz. Čierna Hora dostane 78.000 masiek typu FFP2 a 15.000 lekárskych plášťov.



"Aj najnovšia dodávka zdravotníckeho materiálu do Severného Macedónska a Čiernej Hory demonštruje pridanú hodnotu lekárskej rezervy rescEU v boji proti pandémii koronavírusu. Očakávame, že v roku 2021 budú tieto európske zdravotnícke zásoby ďalej rásť, čo zvýši úsilie krajín v rámci EÚ i mimo nej v boji proti pandémii," uviedol v správe pre médiá eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.



Komisia pripomenula, že od vypuknutia pandémie bolo prostredníctvom nástroja rescEU dodaných viac ako milión ochranných prostriedkov FFP2 a FFP3 do Talianska, Španielska, Chorvátska a Litvy, a mimo hraníc Únie aj do Severného Macedónska, Čiernej Hory a Srbska.



Lekárska rezerva rescEU umožňuje rýchle dodanie lekárskeho vybavenia do krajín, ktoré to najviac potrebujú. Zásoby, ktoré v súčasnosti zhromažďuje a skladuje šesť členských štátov EÚ (Dánsko, Grécko, Maďarsko, Nemecko, Rumunsko a Švédsko), umožňujú Únii rýchlejšie reagovať na zdravotné krízy na európskom kontinente.





Spravodajca TASR Jaromír Novak