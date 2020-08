EÚ poslala do Bejrútu druhé lietadlo s humanitárnou pomocou

Brusel 31. augusta (TASR) - EÚ vyslala v pondelok do Bejrútu v poradí už druhé lietadlo s humanitárnou pomocou, ktorá má pomôcť Libanonu zvládnuť zhoršujúcu sa epidémiu koronavírusu.



Na palube lietadla bolo 12 ton základného materiálu a lekárskeho vybavenia vrátane mobilnej nemocnice a ochranných rúšok na tvár, informovala v tlačovej správe Európska komisia.



Prepravné náklady v plnej miere pokrýva EÚ, zatiaľ čo o financovanie humanitárneho nákladu sa postaral i španielska vláda, Nadácia Philips a Antverpská univerzita.



Prvé lietadlo s humanitárnou pomocou EÚ vypravila do Libanonu 13. augusta, keď do Bejrútu zaslala viac ako 17 ton zásob, liekov a lekárskeho vybavenia.



Lekársky materiál dopravený v pondelok do Bejrútu má pomôcť najmä zraniteľným osobám, ktoré sa po ničivom výbuchu v bejrútskom prístave zo 4. augusta ocitli v núdzi a podporiť miestne úrady v boji proti zrýchľujúcemu sa šíreniu koronavírusu v krajine.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)