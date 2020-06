EÚ poslala humanitárnu pomoc do Burkiny Faso

Brusel 23. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v rámci série leteckých humanitárnych mostov poslala pomoc aj obyvateľom afrického štátu Burkina Faso. Uvádza sa to v utorňajšej správe EK.



V dôsledku pokračujúcich násilností a konfliktov v Burkine Faso dochádza k nútenému presídľovaniu obyvateľstva, čo prehlbuje tamojšiu humanitárnu krízu a prispieva aj k zlému stavu miestneho zdravotníctva.



EÚ plánuje do Burkiny Faso vyslať dve lietadlá s pomocou, prvé z nich odletelo v utorok. Na jeho palube sa nachádza aj eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová a francúzska ministerka pre európske záležitosti Amélie de Montchalinová.



Humanitárny letecký most do Burkiny Faso organizuje EK v spolupráci s Dánskom a Francúzskom. Komisia financuje všetky prepravné náklady. Všetky operácie zo série humanitárnych leteckých mostov sú súčasťou globálnej reakcie EÚ na pandémiu koronavírusu.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)