EÚ pošle 5,2 milióna eur do Líbye na zmiernenie následkov povodní

Brusel 18. septembra (TASR) - Európska únia posilnila svoju podporu Líbye, ktorá bojuje s následkami katastrofických záplav v meste Darna. Vzhľadom na dramatický nárast potrieb uvoľnila pre túto krajinu 5,2 milióna eur na humanitárne financovanie. Na pondelňajšiu správu Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Komisia spresnila, že financovanie sa bude poskytovať prostredníctvom humanitárnych partnerov EÚ pôsobiacich v Líbyi, čo im umožní posilniť pomoc so zameraním na zaistenie prístreškov a zdravotnej pomoci, distribúciu potravín a vody, prístup k sanitácii a hygiene a poskytovanie ochrany.



Z celkovej sumy je 200.000 eur určených pre núdzový fond reakcie na katastrofy Medzinárodnej federácie spoločností Červeného kríža a Červeného polmesiaca (MFČK/ČP) na priamu podporu líbyjskej pobočky Červeného polmesiaca.



Okrem toho Únia aj naďalej poskytuje pomoc v naturáliách prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Osem členských štátov eurobloku - Belgicko, Fínsko, Francúzsko, Holandsko, Nemecko, Rakúsko, Rumunsko a Taliansko - ponúklo doteraz pomoc Líbyi prostredníctvom tohto mechanizmu.



Koordinačné centrum EK pre reakcie na núdzové situácie už nasadilo tím odborníkov a určilo styčného dôstojníka na podporu pomocných pozemných operácií v Líbyi a sprístupnilo tiež odborné znalosti v oblasti životného prostredia.



Bezprostredne po správach o pretrhnutí hrádze v súvislosti s búrkou Daniel a následných záplavách EÚ uvoľnila 500.000 eur na humanitárne financovanie a prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany nasmerovala materiálnu pomoc od členských štátov do najviac postihnutých oblastí vo východnej Líbyi.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v správe pre médiá pripomenul, že európska pomoc má aj smutnú dohru, keď členovia gréckeho záchranného tímu prišli v nedeľu o život pri dopravnej nehode v Líbyi, v momente, keď sa snažili pomôcť iným.



Počet obetí záplav v meste Darna na východe Líbye sa zvýšil na 11.300, ďalších 10.100 ľudí je stále nezvestných. V nedeľu to uviedol Úrad OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA).



(spravodajca TASR Jaromír Novak)