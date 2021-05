EÚ pošle ďalšiu pomoc civilistom na východnej Ukrajine

Brusel 28. mája (TASR) - Európska únia poskytne ďalších 25,4 milióna eur na humanitárnu pomoc obyvateľov východnej Ukrajiny, kde konflikt medzi ukrajinskou stranou a proruskými povstalcami vstupuje už do ôsmeho roku.



Oznámila to v piatok Európska komisia (EK), podľa ktorej EÚ od začiatku konfliktu v Donbase poskytla na humanitárnu pomoc pre miestne obyvateľstvo už 190 miliónov eur.



"EÚ pokračuje v napĺňaní humanitárnych potrieb na oboch stranách kontaktnej línie," uviedol v správe pre médiá eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič.



Nové finančné prostriedky EÚ pomôžu ľuďom postihnutým konfliktom získať prístup najmä k zdravotnej starostlivosti, a to aj v súvislosti s pandémiou koronavírusu, a tiež k rôznym službám, napríklad ku právnej podpore.



Európska humanitárna pomoc je určená aj na opravu bojmi poškodených domov, škôl a nemocníc. Najzraniteľnejším osobám poskytne EÚ prostriedky na zabezpečenie základných potrieb, prístupu k pitnej vode a vzdelaniu. Prioritu pri prerozdeľovaní pomoci budú mať obzvlášť zraniteľné skupiny, ako sú staršie osoby a ľudia so zdravotným postihnutím.