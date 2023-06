EÚ pošle Kyjevu 500 generátorov na pomoc po zničení Kachovskej nádrže

Brusel 27. júna (TASR) - Európska únia umiestňuje na Ukrajinu 500 generátorov na výrobu elektrickej energie, ktoré odoslala zo svojich zásob systému rescEU v Poľsku. Na utorňajší oznam Európskej komisie (EK) upozornil spravodajca TASR.



Komisia uviedla, že tieto generátory majú pomôcť oblastiam zasiahnutým prívalom vody po pretrhnutí Kachovskej vodnej nádrže. Použijú sa na obnovu kritickej infraštruktúry ako čerpacie stanice vody a čističky odpadových vôd v postihnutých oblastiach na juhu Ukrajiny. Ide o generátory s rôznymi výkonmi, od 12,5 kVA do 1100 kVA v celkovej finančnej hodnote 16 miliónov eur.



Eurokomisár pre krízový manažment Janez Lenarčič v správe pre médiá uviedol, že zničenie Kachovskej priehrady bolo hanebným útokom Ruska na kritickú civilnú infraštruktúru a malo katastrofálne následky pre životné prostredie a miestne komunity.



"Celé dediny boli zmietnuté vodou, ľudia ostali bez prístupu k vode a elektrine. V rámci našej núdzovej reakcie sme zmobilizovali naše strategické rezervy rescEU v Poľsku, aby sme dodali 500 generátorov energie na Ukrajinu," uviedol komisár.



Lenarčič spresnil, že EK bude pokračovať v spolupráci s ukrajinskými úradmi na poskytovaní núdzovej pomoci postihnutému obyvateľstvu tak dlho, ako to bude potrebné.



EK tiež pripomenula, že Ukrajine už bola poskytnutá pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany a vďaka rôznym humanitárnym partnerom. Do tejto pomoci sa po zničení priehrady zapojilo 18 európskych krajín vrátane Slovenska.