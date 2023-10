EÚ pošle letecky cez Egypt humanitárnu pomoc do Gazy

Brusel 16. októbra (TASR) - Európska únia zorganizuje niekoľko letov do Egypta s cieľom priniesť humanitárnym organizáciám pôsobiacim v pásme Gazy zásoby na záchranu ľudských životov. V pondelok to oznámila Európska komisia (EK), informuje spravodajca TASR.



Komisia pripomenula, že po sérii teroristických útokov Hamasu proti Izraelu a následkoch, ktoré viedli ku katastrofálnej humanitárnej situácii pre obyvateľov Gazy, sa EÚ rozhodla zintenzívniť svoju humanitárnu pomoc.



Prvé dva lety sa uskutočnia v priebehu tohto týždňa a prepravia humanitárny náklad z UNICEF vrátane predmetov pre budovanie prístreškov, lieky a hygienické súpravy. Ďalšiu núdzovú pomoc zo svojich zásob môže EÚ poslať svojim humanitárnym partnerom EÚ v Gaze hneď, ako o to palestínska strana požiada.



Predsedníčka EK Ursula von der Leyenová počas uplynulého víkendu oznámila, že EÚ strojnásobila svoju humanitárnu pomoc na podporu civilistov z pásma Gazy na viac ako 75 miliónov eur. Financovanie sa uskutoční prostredníctvom vybraných humanitárnych partnerov EÚ pôsobiacich na mieste, pričom sa zohľadní ich kapacita a prístup k ohrozeným civilistom.



EÚ poskytuje humanitárnu pomoc Palestínčanom v núdzi od roku 2000, pričom podporuje najmä zraniteľné rodiny.



Humanitárna pomoc EÚ sa poskytuje výlučne prostredníctvom registrovaných humanitárnych organizácií vrátane agentúr OSN a inštitúcií, ako je Červený kríž a Červený polmesiac. Komisia zdôraznila, že humanitárna pomoc EÚ sa vždy poskytuje na základe neutrality.





(spravodajca TASR Jaromír Novak)