EÚ pošle na Balkán 651.000 dávok vakcín proti koronavírusu

Viedeň 20. apríla (TASR) - Európska únia posiela 651.000 dávok protikoronavírusových vakcín do balkánskych krajín, ktoré nie sú členmi EÚ.



"Toto je len prvý krok a ďalšia pomoc bude nasledovať," oznámil rakúsky minister zahraničných vecí Alexander Schallenberg. V utorok ho citovala tlačová agentúra DPA



Túto akciu, ktorá bude prebiehať od mája do augusta, koordinuje v mene EÚ práve Rakúsko.



Na začiatku sú pre susedov Únie vyčlenené dávky vakcíny od spoločností Pfizer/BioNTech a nebude to mať nepriaznivý vplyv na rýchlosť očkovania v EÚ, dodal rakúsky minister.



Vakcíny budú distribuované podľa potreby, nie na základe počtu obyvateľov. To znamená, že Albánsko, Bosna a Hercegovina (BaH) a Severné Macedónsko, kde zatiaľ zaočkovali len veľmi málo ľudí, dostanú takmer 500.000 dávok. Zvyšok pôjde do Kosova, Čiernej Hory a Srbska.



Pomoc je predovšetkým určená zdravotníkom a opatrovateľom, ale o tom, ako budú rozdelené dávky, rozhodnú samotné štáty.



Bosna zažila protesty pre pomalé dodávky očkovacích látok proti ochoreniu COVID-19.



Spomedzi tejto skupiny krajín potrebuje pomoc najmenej Srbsko a prostredníctvom programu EÚ dostane okolo 36.000 dávok. V krajine už masívne očkujú ruskou a čínskou vakcínou a aspoň jednu dávku dostalo 26 percent srbských obyvateľov.