EÚ posúdi Trumpov zákaz vstupu Európanov do USA

Brusel 12. marca (TASR) - Európska únia vo štvrtok zhodnotí situáciu, ktorá nastala po rozhodnutí prezidenta USA Donalda Trumpa zakázať vstup Európanov do Spojených štátov, aby sa obmedzilo šírenie pandémie spôsobenej novým koronavírusom. Oznámil to predseda Európskej rady Charles Michel. Mimoriadne stretnutie kľúčových členov kolégia komisárov v tejto súvislosti zvolala aj predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová.



Podľa tlačovej agentúry DPA chce von der Leyenová počas krízového zasadnutia hovoriť o šírení koronavírusu v Taliansku a o najnovšom posúdení situácie zo strany Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb (ECDC).



"Vzhľadom na rýchly vývoj situácie pracujeme na všetkých frontoch na hľadaní odpovedí týkajúcich sa koronavírusu," uviedla von der Leyenová na svojom účte na Twitteri a dodala, že sa to týka hodnotenia situácie s vedcami, koordinácie opatrení v oblasti zdravia a hraníc, poskytovania ochranných prostriedkov a finančného balíka na podporu hospodárstva EÚ.



Americký prezident Donald Trump oznámil zákaz vstupu občanov EÚ do Spojených štátov na 30 dní a obvinil Európsku úniu, že neprijala dostatočné opatrenia proti šíreniu koronavírusu. Americké opatrenie vstúpi do platnosti v piatok a bude sa týkať všetkých osôb, ktoré vycestovali do schengenského priestoru 14 dní pred očakávaným príchodom do Spojených štátov. Výnimku majú Američania a osoby s trvalým pobytom v USA. Zákaz sa netýka cestujúcich zo Spojeného kráľovstva.



"Je potrebné vyhnúť sa hospodárskym otrasom," uviedol Charles Michel prostredníctvom Twitteru niekoľko hodín po Trumpovom vyhlásení. Zároveň spresnil, že členské štáty EÚ ešte v priebehu štvrtka zhodnotia túto situáciu.



Michel vo svojom vyjadrení pripomenul, že EÚ prijíma všetky potrebné opatrenia na boj proti šíreniu ochorenia COVID-19, na obmedzenie počtu infikovaných ľudí a na podporu výskumu, ktorý má túto chorobu zastaviť.



Podľa najnovších údajov Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb bolo v Európe registrovaných viac ako 17.000 prípadov kontaminácie novým koronavírusom a 827 úmrtí súvisiacich s COVID-19 - týka sa to členských krajín EÚ, členov Európskeho hospodárskeho priestoru a Spojeného kráľovstva.



Spravodajca TASR Jaromír Novak