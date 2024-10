EÚ potrebuje vlastnú tajnú službu, tvrdí správa fínskeho exprezidenta

Brusel 30. októbra (TASR) - Európska únia potrebuje svoju vlastnú spravodajskú službu, ktorá by členským štátom pomáhala odvracať hrozby i zahraničných agentov prostredníctvom väčšej výmeny informácií. Navrhol to v stredu zverejnenej správe o vojenskej a občianskej pripravenosti EÚ fínsky exprezident Sauli Niinistö, ktorého Európska komisia v marci poverila jej zostavením.



Ako informoval portál Politico, Niinistö odporučil EÚ vytvoriť "plnohodnotnú službu spravodajskej spolupráce na úrovni bloku, ktorá môže slúžiť strategickým aj operačným potrebám". Zároveň dodal, že na ochranu európskej infraštruktúry je potrebná "sieť proti sabotážam". Vyzval aj na posilnenie protišpionážnej práce v inštitúciách EÚ.



K výmene spravodajských informácií už dochádza medzi niektorými západnými spojencami - napríklad v aliancii spravodajských služieb Päť očí (Five Eyes), kde sú zoskupené USA, Kanada, Británia, Austrália a Nový Zéland. Takáto agentúra EÚ by mala byť podľa Niinistöa zameraná na správne využívanie už dostupných informácií.



"Potrebujeme si navzájom dôverovať," zdôraznil bývalý fínsky prezident s tým, že mier mohol byť v minulosti považovaný za samozrejmosť, ale takto to už nemôže byť.



Vo svojej správe taktiež podotkol, že EÚ musí byť pripravená na všetky riziká a nebezpečenstvá, pričom citoval zvýšenú hrozbu zmeny klímy a agresívne Rusko vedúce vojnu na Ukrajine. Na to však podľa jeho slov nestačí len prístup na úrovni vlád, ale aj zapojenie sa zo strany súkromných spoločností a jednotlivcov z radov občanov.



Bezpečnostné zložky musia tiež "čo najviac sťažiť pôsobenie nepriateľských zahraničných spravodajských služieb kdekoľvek v EÚ", dodal.



Členské štáty EÚ by podľa exprezidenta mali urobiť z vojenskej služby atraktívnejšiu kariéru. Ako príklad uviedol, že EÚ chýba jeden milión odborníkov na kybernetickú bezpečnosť. Apeloval tiež na posilnenie spolupráce medzi EÚ a NATO.