EÚ potvrdila svoj záväzok bojovať proti mrzačeniu žien

Brusel 5. februára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu, pri príležitosti Medzinárodného dňa nulovej tolerancie voči mrzačeniu ženských pohlavných orgánov (6. február), opätovne potvrdila pevné záväzky Európskej únie z predošlých rokov odstrániť ženskú obriezku v celosvetovom meradle.



Vysoký predstaviteľ EÚ pre zahraničnú a bezpečnostnú politiku Josep Borrell, podpredsedníčka EK pre hodnoty a transparentnosť Věra Jourová, eurokomisárka pre rovnosť Helena Dalliová a eurokomisárka pre medzinárodné partnerstvá Jutta Urpilainenová v spoločnom vyhlásení pre médiá potvrdili pevný záväzok EÚ bojovať proti mrzačeniu ženských pohlavných orgánov.



"Dievčatá a ženy majú výhradné právo rozhodovať o svojich telách. Za žiadnych okolností by ich telo nemalo byť vystavené násiliu alebo zneužitiu. Mrzačenie ženských pohlavných orgánov je závažným porušením ľudských práv a nebezpečným porušením fyzickej integrity žien," uvádza sa v dokumente eurokomisie.



Signatári spoločného vyhlásenia sa vyslovili za nulovú toleranciu voči zákrokom, ktoré vedú k mrzačeniu ženských pohlavných orgánov a pripomenuli, že pracovná agenda exekutívy EÚ pod vedením Ursuly von der Leyenovej zaradila prevenciu rodovo podmieneného násilia a ochranu obetí do stredobodu politiky EÚ v oblasti rovnosti.



"Budúca stratégia EÚ v oblasti rodovej rovnosti sa bude zaoberať všetkými formami násilia páchaného na ženách vrátane mrzačenia ženských pohlavných orgánov," uvádza sa v spoločnom vyhlásení.



Komisia spresnila, že Európska únia sa v rámci dialógov o ľudských právach s partnerskými krajinami po celom svete zaoberá aj spôsobmi riešenia ženskej obriezky, pričom Únia investuje značné sumy na ukončenie násilia páchaného na ženách a dievčatách.



"Aj napriek rastúcim politickým záväzkom a investíciám zameraným na ukončenie mrzačenia ženských pohlavných orgánov do roku 2030 sú zmeny príliš pomalé," uvádza sa v dokumente EK s upozornením, že žiadne zvyky, tradície, kultúra, náboženstvo ani takzvaná ochrana cti nemôžu odôvodniť takýto nebezpečný trestný čin, ktorý porušuje základné práva žien a dievčat.



Viac ako 200 miliónov dievčat a žien na svete, z ktorých najmenej 500.000 žije v Európe, trpí zmrzačením pohlavných orgánov. Podľa odhadov EK sa očakáva, že v rokoch 2015 až 2030 dôjde k ženskej obriezke v prípade asi 68 miliónov dievčat v 25 krajinách sveta. Zákroky, ktoré sa vykonávajú z kultúrnych, náboženských alebo sociálnych dôvodov u mladých dievčat vo veku do 15 rokov, majú závažné krátkodobé aj dlhodobé fyzické a psychologické následky.



(spravodajca TASR Jaromír Novak)