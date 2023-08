EÚ poukazuje na postupný úpadok základných slobôd v Hongkongu

Brusel 18. apríla (TASR) - Situácia v oblasti demokratických princípov a ľudských práv v Hongkongu sa zhoršovala aj v roku 2022. Takýto vývoj vrhá čoraz väčšie pochybnosti na záväzok Číny dodržiavať zásadu "jedna krajina, dva systémy", uvádza sa v správe Európskej únie zverejnenej v piatok.



TASR o tom informuje na základe správy agentúry AFP a oficiálnej webovej stránky Európskej komisie (EK).



Výročná správa EÚ hodnotí najmä zavedenie Pekingom presadeného zákona o národnej bezpečnosti v roku 2020 a dosadenie Johna Leeho za správcu Hongkongu po zmene volebného systému.



V roku 2022 podľa správy EÚ pokračovalo narúšanie vysokého stupňa autonómie Hongkongu a základných práv a slobôd, ktoré mali byť chránené najmenej do roku 2047.



EÚ tiež poukázala na obmedzovanie slobody tlače, masový súdny proces so 47 prodemokratickými zákonodarcami a aktivistami, stíhanie mediálneho magnáta Jimmyho Laia, na obmedzovanie práva pokojne sa zhromažďovať a slobodne sa združovať.



Pokiaľ ide o hospodárske vzťahy, euroblok ich považuje za naďalej silné. V správe sa uvádza, že dvojstranný obchod so službami medzi EÚ a Hongkongom v roku 2022 vzrástol o 25 percent.



EÚ zároveň podotkla, že dialóg, ktorý kedysi pravidelne viedla s Hongkongom, sa vlani neuskutočnil už tretí rok po sebe, pričom platné cestovné obmedzenia zavedené pre pandémiu ochorenia COVID-19 neumožňujú návštevy na vysokej úrovni.



Z Hongkongu sa stala osobitná správna oblasť na základe dohody Číny a Británia 19. decembra 1984. Čína sa v nej zaviazala, že ďalších 50 rokov bude rešpektovať autonómiu a slobody v Hongkongu na základe princípu "jedna krajina, dva systémy".