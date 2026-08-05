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EÚ použije 1,4 miliardy € z úrokov z ruských aktív na pomoc Ukrajine
Spomínané finančné prostriedky boli Európskej komisii prevedené 3. augusta.
Autor TASR,aktualizované
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Brusel 5. augusta (TASR) — Európska únia získala ďalších 1,4 miliardy eur z úrokov zo zmrazených ruských aktív, ktoré použije na pomoc Ukrajine. TASR o tom informuje na základe stredajšieho vyhlásenie Európskej komisie (EK).
Spomínané finančné prostriedky boli Európskej komisii prevedené 3. augusta. Sú to mimoriadne výnosy, ktoré vygenerovali zmrazené aktíva Centrálnej banky Ruskej federácie (CBR) v držbe Centrálnych depozitárov cenných papierov (CSD).
EK pripomenula, že aj keď samotné ruské aktíva zostávajú zmrazené, úroky z hotovostných zostatkov nepatria Rusku a na návrh EK sa používajú na podporu Ukrajiny.
Drvivá väčšina prostriedkov - 95 percent (1,33 miliardy eur) - sa použije prostredníctvom Mechanizmu spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM). Tieto peniaze pomôžu Kyjevu splácať makrofinančné pôžičky od EÚ a spojencov zo skupiny G7. Zvyšok (približne 70 miliónov eur) smeruje do Európskeho mierového nástroja (EPF) na krytie naliehavých potrieb armády a obrany.
„Rusko musí zaplatiť za škody, ktoré spôsobilo. Využívame výnosy zo zablokovaných ruských aktív, aby sme sa uistili, že tak urobí,“ uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
Svoje oznámenie načasovala bezprostredne po jednom z najničivejších ruských útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev v tomto roku. Ruská armáda v noci na stredu vypálila na mesto desiatky balistických rakiet a dronov, pričom pri útoku zahynulo najmenej 17 ľudí a 44 utrpelo zranenia.
Spomínané finančné prostriedky boli Európskej komisii prevedené 3. augusta. Sú to mimoriadne výnosy, ktoré vygenerovali zmrazené aktíva Centrálnej banky Ruskej federácie (CBR) v držbe Centrálnych depozitárov cenných papierov (CSD).
EK pripomenula, že aj keď samotné ruské aktíva zostávajú zmrazené, úroky z hotovostných zostatkov nepatria Rusku a na návrh EK sa používajú na podporu Ukrajiny.
Drvivá väčšina prostriedkov - 95 percent (1,33 miliardy eur) - sa použije prostredníctvom Mechanizmu spolupráce v oblasti úverov pre Ukrajinu (ULCM). Tieto peniaze pomôžu Kyjevu splácať makrofinančné pôžičky od EÚ a spojencov zo skupiny G7. Zvyšok (približne 70 miliónov eur) smeruje do Európskeho mierového nástroja (EPF) na krytie naliehavých potrieb armády a obrany.
„Rusko musí zaplatiť za škody, ktoré spôsobilo. Využívame výnosy zo zablokovaných ruských aktív, aby sme sa uistili, že tak urobí,“ uviedla predsedníčka EK Ursula von der Leyenová.
Svoje oznámenie načasovala bezprostredne po jednom z najničivejších ruských útokov na ukrajinskú metropolu Kyjev v tomto roku. Ruská armáda v noci na stredu vypálila na mesto desiatky balistických rakiet a dronov, pričom pri útoku zahynulo najmenej 17 ľudí a 44 utrpelo zranenia.