Použitie násilia proti demonštrantom v Hongkongu je neprijateľné

Brusel 18. novembra (TASR) - Európska komisia (EK) označila v pondelok za neprijateľné, aby sa eskalujúce protesty v Hongkongu riešili za pomoci násilia. Vyzvala preto hongkonské orgány, aby voči demonštrantom zasahovali primeraným spôsobom.



"Videla som správy (z hongkonských protestov), že ľudia, ktorí poskytli prvú pomoc, ako aj zdravotnícky personál, boli zatknutí, keď sa snažili pomáhať zraneným ľuďom. To je dôvod na hlboké znepokojenie," uviedla pred novinármi Maja Kocijančičová, hovorkyňa šéfky diplomacie EÚ Federicy Mogheriniovej.



Podľa hovorkyne je potrebné, aby hongkonské úrady rešpektovali základné slobody občanov vrátane práva na pokojné združovanie. EK zároveň vyzvala všetky strany zapojené do protestov v Hongkongu, aby zaujali zdržanlivý prístup a pričinili sa o zmiernenie napätia.



Protesty v Hongkongu sa začali 9. júna po tom ako miestna vláda prišla s návrhom, aby hongkonské súdy mohli vydávať ľudí podozrivých z trestných činov do pevninskej Číny. Protesty sa následne zmenili na širšie prodemokratické hnutie, zatiaľ čo zrážky medzi demonštrantami a políciou majú čoraz násilnejší charakter.