EÚ považuje ukrajinský vpád do pohraničia v Rusku za právo na obranu

Brusel 8. augusta (TASR) - Európska únia považuje vpád ukrajinských ozbrojencov do pohraničnej Kurskej oblasti za legitímne právo na obranu vo vojne proti Rusku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.



Boje medzi ukrajinskými a ruskými silami v Kurskej oblasti na západe Ruska pokračovali vo štvrtok už tretím dňom. Prokyjevské sily na ruské územie vtrhli ešte v utorok ráno, pričom do bojov podľa ruskej armády nasadili asi 1000 vojakov, ozbrojené vozidlá a tanky. Bojuje sa v okolí ruského mesta Sudža.



Ukrajina "má právo brániť sa" proti Rusku, a to vrátane "zasiahnutia nepriateľa na jeho území", uviedol vo štvrtok hovorca šéfa európskej diplomacie Josepa Borrella. Zároveň zopakoval, že EÚ plne podporuje Ukrajinu v jej "legitímnej obrane proti agresii" a bude jej naďalej poskytovať politickú, finančnú, humanitárnu aj vojenskú pomoc.



Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj sa ani vo štvrtok priamo nevyjadril k situácii v pohraničí, iba vyzdvihol ozbrojené sily za ich schopnosť "prekvapiť" a dosiahnuť výsledky.



"Dôkazom toho je bojisko, kde naši vojaci nielenže odolali presile okupantov, ale ničia ju spôsobom, ktorý je nevyhnutný na ochranu Ukrajiny - nášho štátu a nezávislosti," poznamenal Zelenskyj vo videu na platforme Telegram, ktoré zverejnil pri príležitosti predstavenia novej digitálnej aplikácie na zníženie administratívnej záťaže pre armádu.



Podľa agentúry Reuters sa zdá, že ukrajinská armáda nateraz zvolila stratégiu úplného mlčania v súvislosti s dianím v Kurskej oblasti, kde ruské úrady vyhlásili výnimočný stav. Americký Inštitút pre štúdium vojny (ISW) tvrdí, že ukrajinské jednotky postúpili až desať kilometrov na ruské územie, táto informácia však potvrdená nebola, dodala agentúra AP.



Zástupca hovorcu generálneho tajomníka OSN Antónia Guterresa Farhán Hak v stredu vyhlásil, že spolu s vývojom v ruskom pohraničí vzniklo riziko, že dôjde k "alarmujúcej eskalácii krízy". OSN podľa neho chce, aby sa situácia čo najviac zmiernila.