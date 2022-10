EÚ povolí Maďarsku odklad sfunkčnenia protikorupčnej reformy

Brusel 12. októbra (TASR) - Veľvyslanci členských krajín pri EÚ (COREPER) poskytli Maďarsku odklad do 19. decembra tohto roku na to, aby vláda v Budapešti zaviedla do praxe protikorupčné reformy, ku ktorým sa zaviazala s cieľom vyhnúť sa pozastaveniu vyplácania európskych fondov. Podľa tlačovej agentúry AFP to v stredu potvrdili viaceré diplomatické zdroje, informuje spravodajca TASR.



Podľa nemenovaných diplomatov sa 19. decembra preskúma pokrok dosiahnutý v tomto smere.



Rozhodnutie na úrovni veľvyslancov musia schváliť ministri členských krajín vo štvrtok na zasadnutí Rady pre spravodlivosť a vnútorné záležitosti v Luxemburgu.



Európska komisia 18. septembra navrhla Rade EÚ, aby bolo Maďarsku zmrazené vyplatenie 7,5 miliardy eur. Exekutíva EÚ totiž podozrieva vládu maďarského premiéra Viktora Orbána z oslabovania právneho štátu a zo zneužívania eurofondov na obohacovanie svojich známych a príbuzných.



Maďarsko v reakcii na kroky Bruselu prijalo sériu 17 opatrení vrátane vytvorenia "nezávislého orgánu" na zlepšenie monitorovania využívania fondov EÚ a možnosti občanov podať sťažnosť na súd, ak sa domnievajú, že došlo k svojvoľnému ukončeniu vyšetrovania prípadov korupcie a krokov, ktoré majú zvýšiť transparentnosť legislatívneho procesu čerpania eurofondov.



Maďarská vláda dúfa, že týmto spôsobom presvedčí Brusel, aby odblokoval zdroje vyčlenené pre maďarský plán obnovy odolnosti v hodnote 5,8 miliardy eur.



Maďarsko je jedinou členskou krajinou EÚ, ktorej národný plán obnovy nebol schválený Európskou komisiou, a to z dôvodov súvisiacich s nedodržiavaním zásad právneho štátu.











