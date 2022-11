EÚ povolila používanie smartfónov počas letov

Brusel 26. novembra (TASR) - Letecké spoločnosti budú môcť v rámci Európskej únie inštalovať do svojich lietadiel najnovšiu technológiu 5G, ktorá umožní cestujúcim používať smartfóny a iné pripojené zariadenia rovnako ako na zemi.



Informoval o tom v piatok denník The Brussels Times.



Európska komisia prispôsobila právne predpisy o mobilnej komunikácii najmodernejším normám. Vďaka tomu môže byť pokrytie 5G dostupné aj v lietadlách.



"Pokiaľ ide o vysokorýchlostné a vysokokapacitné pripojenie, nebo už nie je limitom. 5G umožní inovatívne služby pre ľudí a príležitosti na rast pre európske spoločnosti," povedal komisár EÚ pre vnútorný trh Thierry Breton.



Pokrytie 5G bude možné vďaka inštalácii tzv. "pikobunky" v lietadlách. Prostredníctvom tejto sieťovej stanice sa môžu telefonické hovory, textové správy a dátová prevádzka posielať cez satelitnú sieť do mobilnej siete na zemi.



V ďalšom rozhodnutí chce EK sprístupniť frekvencie 5GHz aj pre wifi v autách, autobusoch a iných dopravných prostriedkoch. Členské štáty EÚ majú lehotu na sprístupnenie 5GHz pásiem pre cestnú dopravu do 30. júna 2023.