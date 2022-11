EÚ pozastaví bezvízový styk s Vanuatu

Brusel 8. novembra (TASR) - Európska únia v utorok oznámila, že pozastaví bezvízový styk s tichomorským súostrovím Vanuatu. Dôvodom je skutočnosť, že je tam stále v platnosti systém tzv. zlatých pasov, ktorý ponúka investorom získanie štátneho občianstva. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Toto rozhodnutie nadobudne účinnosť vo februári 2023. Rozširuje sa ním čiastočné obmedzenie pre Európu, ktoré začalo platiť v marci tohto roka.



"Vanuatu sa nezapojilo do žiadnych zmysluplných rokovaní a okolnosti, ktoré viedli k dočasnému pozastaveniu bezvízového styku, stále pretrvávajú," píše sa vo vyhlásení Európskej rady.



Brusel sa snaží prijať prísne opatrenia voči programom "zlatých pasov" v členských štátoch, ale aj v krajinách mimo EÚ, ktorých občania sú oprávnení dočasne sa zdržiavať v Únii bez víz.



Podľa EÚ je tento program hrozbou pre vnútornú bezpečnosť bloku – keď raz niekto vstúpi na jej územie, môže sa na ňom pohybovať bez takmer akýchkoľvek obmedzení či pasových kontrol. Európska komisia (EK) tiež v septembri zažalovala Maltu na Súdnom dvore EÚ za to, že schému "zlatých pasov" nezrušila.



Ako problém v prípade Vanuatu EÚ považuje najmä to, že tamojšie úrady "zlatý pas" málokomu odmietnu udeliť. Žiadatelia o "zlatý pasy" nemusia mať v tomto štáte trvalý pobyt, pričom niektorí dostali vanuatské pasy napriek tomu, že sa nachádzajú na zozname osôb hľadaných Interpolom.