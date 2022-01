EÚ pozastaví pre systém zlatých pasov bezvízový vstup občanom Vanuatu

Brusel 12. januára (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu navrhla čiastočné pozastavenie uplatňovania dohody s Vanuatu, ktorá umožňuje občanom tohto tichomorského ostrovného štátu cestovať do EÚ bez víz na 90-dňové pobyty. Dôvodom je podľa bruselského spravodajcu TASR takzvaná schéma "zlatých pasov" Vanuatu pre investorov z iných krajín, ktorí tak získavajú bezvízový vstup do EÚ, čo Brusel vníma ako bezpečnostné riziko.



Vanuatu udeľuje občianstvo investorom, ktorí sa zaručia minimálnou investíciou na ostrove vo výške 130.000 amerických dolárov (okolo 115.000 eur).



Eurokomisia spresnila, že stredajší návrh nasleduje po rozsiahlych výmenách názorov s orgánmi Vanuatu, vrátane predchádzajúcich upozornení na možnosť pozastavenia bezvízového vstupu.



Občianstvo Vanuatu získali aj osoby vedené v databázach Interpolu, čo vyvoláva obavy Bruselu ohľadom spoľahlivosti bezpečnostných previerok investorov. EÚ upozornila na príliš krátky čas spracovania žiadostí o občianstvo, absenciu systematickej výmeny informácií s krajinou pôvodu žiadateľov a tiež na veľmi nízku mieru zamietnutia žiadostí. Od roku 2015, odkedy na Vanuatu tento systém funguje, do roku 2020 bola zamietnutá iba jedna žiadosť o občianstvo.



Systém zlatých pasov Vanuatu tak umožňuje jednotlivcom, ktorí by inak potrebovali víza na cestu do EÚ, obísť bežný schengenský vízový postup a posúdenie migračných a bezpečnostných rizík.



Komisia preto navrhla čiastočné a primerané pozastavenie dohody o zrušení vízovej povinnosti, ktoré sa vzťahuje na všetkých držiteľov bežných pasov vydaných na Vanuatu od 25. mája 2015, keď táto krajina začala vydávať pasy pre občanov tretích krajín výmenou za investície.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)