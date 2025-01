EÚ pozastavila bezvízový styk pre gruzínskych štátnych predstaviteľov

Brusel 27. januára (TASR) - Rada Európskej únie pre zahraničné veci v pondelok rozhodla o pozastavení platnosti niektorých častí dohody o zjednodušení vízového režimu medzi EÚ a Gruzínskom. Gruzínski diplomati a ďalší štátni predstavitelia preto budú musieť pri cestách do Únie žiadať o víza. TASR o tom informuje na základe tlačového vyhlásenia Rady EÚ.



Pri cestách do členského štátu taktiež gruzínski predstavitelia nebudú môcť využívať kratšie lehoty na podanie žiadosti o víza, budú musieť platiť vyššie poplatky a predložiť viac sprievodných dokumentov.



Ministri zahraničných vecí členských štátov tým reagovali na kroky gruzínskych poslancov, ktorí minulý rok prijali "zákon o transparentnosti zahraničnom vplyve" a zákon o "rodinných hodnotách a ochrane maloletých". EÚ sa domnieva, že tieto právne predpisy "narúšajú základné práva gruzínskeho ľudu vrátane slobody združovania a prejavu, práva na súkromie, práva zúčastňovať sa na verejných záležitostiach a zvyšujú stigmatizáciu a diskrimináciu".



Podľa Rady EÚ je takéto konanie zo strany Gruzínska v rozpore so základnými zásadami, na ktorých bola uzavretá dohoda o zjednodušení vízového režimu, a je v rozpore tiež so záujmami EÚ a jej členských štátov. Rozhodnutie je okrem toho reakciou na násilné represie voči pokojným demonštrantom, politikom a nezávislým médiám, ktoré sa začali po tom, čo vláda v Tbilisi koncom novembra pozastavila prístupové rokovania s EÚ.



"Základné práva a demokratické hodnoty sú základnými zásadami integrácie EÚ. Štátni predstavitelia zastupujúci krajinu, ktorá tieto hodnoty pošliapava, by nemali požívať prospech z ľahšieho prístupu do EÚ," uviedol v reakcii poľský minister vnútra Tomasz Siemoniak.



Únia však upozorňuje, že toto rozhodnutie nijako neovplyvní bežných Gruzíncov, na ktorých sa aj naďalej vzťahujú pravidlá bezvízového styku v prípade krátkodobých ciest do členských štátov.