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EÚ pozastavila financovanie výstavy Benátske bienále pre účasť Ruska
Rusko sa zúčastňuje na tomto podujatí, ktoré sa koná každé dva roky, po prvý raz od invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Autor TASR
Brusel 21. júla (TASR) - Európska únia (EÚ) pozastavila financovanie umeleckej výstavy Benátske bienále pre tohtoročnú účasť Ruska na tomto prestížnom podujatí. V utorok to oznámil hovorca Európskej komisie (EK), informuje TASR podľa správy agentúry DPA.
„Po právnom posúdení a odporúčaní Komisie sa agentúra EACEA (Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru) rozhodla ukončiť prebiehajúci grant vo výške dvoch miliónov eur pre nadáciu Benátske bienále,“ uviedol hovorca.
Kultúrne projekty financované európskymi daňovými poplatníkmi by podľa hovorcu mali „chrániť demokratické hodnoty, podporovať otvorený dialóg, diverzitu a slobodu prejavu“. To sú podľa neho hodnoty, ktoré „nie sú rešpektované v dnešnom Rusku“.
Rusko sa zúčastňuje na tomto podujatí, ktoré sa koná každé dva roky, po prvý raz od invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Táto dotácia EÚ bola použitá na podporu filmových producentov a imerzívnych technológií.
EK oficiálne odporučila zrušiť tento grant pred viac ako týždňom. Podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová už v marci spolu s eurokomisárom pre kultúru Glennom Micallefom kritizovala rozhodnutie organizátorov znovu otvoriť ruský národný pavilón. Upozornili, že takýto krok je v rozpore s postojom Bruselu k ruskej vojne proti Ukrajine a môže viesť k pozastaveniu finančnej podpory.
Organizátori podujatia, ktoré sa začalo 9. mája a potrvá do 22. novembra, svoje rozhodnutie obhajujú tým, že Bienále je priestorom na dialóg, v ktorom má byť umenie oddelené od politiky. Čoraz viac európskych politikov však spochybňuje, či je kultúrna neutralita v čase pokračujúcej vojny možná.
Proti účasti Ruska protestovala pred začiatkom podujatia aj medzinárodná porota Benátskeho bienále, ktorá v apríli pre rozhodnutie organizátorov povoliť účasť Ruska odstúpila.
„Po právnom posúdení a odporúčaní Komisie sa agentúra EACEA (Európska výkonná agentúra pre vzdelávanie a kultúru) rozhodla ukončiť prebiehajúci grant vo výške dvoch miliónov eur pre nadáciu Benátske bienále,“ uviedol hovorca.
Kultúrne projekty financované európskymi daňovými poplatníkmi by podľa hovorcu mali „chrániť demokratické hodnoty, podporovať otvorený dialóg, diverzitu a slobodu prejavu“. To sú podľa neho hodnoty, ktoré „nie sú rešpektované v dnešnom Rusku“.
Rusko sa zúčastňuje na tomto podujatí, ktoré sa koná každé dva roky, po prvý raz od invázie na Ukrajinu vo februári 2022.
Táto dotácia EÚ bola použitá na podporu filmových producentov a imerzívnych technológií.
EK oficiálne odporučila zrušiť tento grant pred viac ako týždňom. Podpredsedníčka EK Henna Virkkunenová už v marci spolu s eurokomisárom pre kultúru Glennom Micallefom kritizovala rozhodnutie organizátorov znovu otvoriť ruský národný pavilón. Upozornili, že takýto krok je v rozpore s postojom Bruselu k ruskej vojne proti Ukrajine a môže viesť k pozastaveniu finančnej podpory.
Organizátori podujatia, ktoré sa začalo 9. mája a potrvá do 22. novembra, svoje rozhodnutie obhajujú tým, že Bienále je priestorom na dialóg, v ktorom má byť umenie oddelené od politiky. Čoraz viac európskych politikov však spochybňuje, či je kultúrna neutralita v čase pokračujúcej vojny možná.
Proti účasti Ruska protestovala pred začiatkom podujatia aj medzinárodná porota Benátskeho bienále, ktorá v apríli pre rozhodnutie organizátorov povoliť účasť Ruska odstúpila.