EÚ pozastavuje niektoré sankcie proti Sýrii, Damask rozhodnutie víta

Brusel/Damask 25. februára (TASR) - Ministri zahraničných vecí členských štátov Európskej únie v pondelok v Bruseli rozhodli o pozastavení niektorých sankcií proti Sýrii. Damask rozhodnutie víta, informuje TASR.



Po decembrovom rýchlom a nečakanom zvrhnutí Asadovho režimu ozbrojenými skupinami, ktorým dominuje Hajat Tahrír aš-Šám (HTS), začali európske krajiny prehodnocovať sankčnú politiku. Pondelkové rozhodnutie je súčasťou úsilia Únie o podporu inkluzívnej politickej transformácie v krajine a jej rýchlej hospodárskej obnovy, rekonštrukcie a stabilizácie, píše sa vo vyhlásení Rady EÚ.



Šéfka európskej diplomacie Kaja Kallasová však zdôraznila, že Európska únia bude priebežne vyhodnocovať situáciu v krajine a tento proces by sa mohol ešte zvrátiť, ak sa nové sýrske vedenie bude uberať "nesprávnym smerom".



Sýrsky minister zahraničných vecí Asad Šíbání v reakcii vyhlásil, že dočasná vláda privítala rozhodnutie EÚ zmierniť sankcie v oblasti energetiky, dopravy a bankovníctva v snahe pomôcť obnove krajiny.



"Vítame rozhodnutie Európskej únie pozastaviť niektoré sankcie na konkrétne sektory, čo považujeme za krok k zmierneniu utrpenia nášho obyvateľstva," napísal Šíbání v príspevku na sociálnej sieti X. Sankcie pochádzajúce z čias zvrhnutého prezidenta Bašára Asada označil v súčasnosti za nespravodlivé.



Ministri členských krajín eurobloku sa rozhodli napríklad pozastaviť reštrikcie v odvetviach energetiky (vrátane ropy, plynu a elektrickej energie) a dopravy. Zavedú sa tiež určité výnimky zo zákazu nadväzovania bankových vzťahov medzi sýrskymi bankami a finančnými inštitúciami na území členských štátov s cieľom umožniť transakcie súvisiace s odvetviami energetiky a dopravy, ako aj prevody potrebné na humanitárne účely a na účely rekonštrukcie. Zavedie sa tiež výnimka zo zákazu vývozu luxusného tovaru do Sýrie, ak je určený na osobné použitie.



Rada EÚ bude ďalej posudzovať, či by sa mohli v budúcnosti pozastaviť ďalšie hospodárske sankcie. Zároveň ostávajú však v platnosti sankčné zoznamy týkajúce sa ľudí Asadovho režimu, odvetvia chemických zbraní a nedovoleného obchodovania s drogami, ako aj viaceré opatrenia, ktoré sú zamerané napríklad na obchod so zbraňami, tovar s dvojakým použitím a podobne.