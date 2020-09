EÚ požiadala Srbsko, aby zrušil účasť na manévroch s Ruskom

Belehrad/Minsk 9. septembra (TASR) - Európska únia požiadala Srbsko, aby odvolalo svoju účasť na nadchádzajúcom vojenskom cvičení v Bielorusku. V reakcii na to sa srbská vláda rozhodla na šesť mesiacov pozastaviť vojenské cvičenia so všetkými krajinami.



Vyhlásil to v stredu srbský minister obrany Aleksandar Vulin, ktorý však ďalej podľa agentúry TASS uviedol, že "Srbsko je pod veľkým a nezaslúženým tlakom Európskej únie".



Podľa Vulina je ide o "tlak, ktorý nedáva zmysel a nie je založený na našich rozhodnutiach alebo našich činoch, dokonca ani na realite, je výsledkom hystérie, ktorá určuje politické rozhodnutia a smerovanie veľkých a mocných krajín".



Vulin uviedol, že v nadchádzajúcom období sa preto Srbsko nezúčastní "na žiadnych cvičeniach ani vojenských aktivitách, a to ani s NATO, ani s Organizáciou dohody o kolektívnej bezpečnosti, ani s Ruskom, ani s USA, ani s Čínou, ani s EÚ". "Ani s Východom, ani so Západom," cituje ministra tlačová služba srbského ministerstva obrany.



Agentúra TASS následne informovala, že Bielorusko zatiaľ nedostalo oficiálne upovedomenie o rozhodnutí srbskej vlády, že jej vojaci sa nezúčastnia na vojenskom cvičení Slovanské bratstvo 2020, ktoré sa za účasti príslušníkov armád Bieloruska, Ruska a Srbska malo začať vo štvrtok.



Prvé takéto cvičenie sa konalo v Rusku v roku 2015. Odvtedy ich usporadúvala vždy niektorá zo spomínanej trojice krajín. Tento rok sa malo konať v Brestskej oblasti na západe Bieloruska. Tamojšie ministerstvo obrany už dávnejšie oznámilo, že cieľom manévrov bude nácvik spoločných operácií v boji proti terorizmu.