EÚ: Pôžička z ruských aktív pre Ukrajinu by mohla ísť na zbrane
Lídri EÚ majú o pláne diskutovať na budúcotýždňovom summite a predstavitelia očakávajú, že dostane zelenú na vypracovanie podrobnejšieho právneho návrhu.
Autor TASR
Brusel 17. októbra (TASR) - Brusel navrhuje, aby sa väčšina potenciálnej pôžičky pre Ukrajinu vo výške 140 miliárd eur - pochádzajúcej priamo zo zaistených ruských aktív - použila na nákup európskych zbraní. Uvádza sa to v dokumente, do ktorého v piatok nahliadla agentúra AFP, píše TASR.
Európska komisia predstavila komplexný plán zameraný na ďalšie využitie približne 200 miliárd eur z aktív ruskej centrálnej banky zmrazených v bloku na pomoc Kyjevu v jeho boji s Moskvou.
Prevažnú väčšinu aktív drží medzinárodná depozitná organizácia Euroclear v Belgicku a belgická vláda trvá na zárukách od ostatných krajín EÚ, že sa budú podieľať na rizikách spojených s používaním týchto peňazí, pripomína AFP.
Hoci je diskusia stále v počiatočnom štádiu, Komisia sa už snaží určiť, na čo by sa pôžička mohla použiť, ak by bola poskytnutá Kyjevu.
„Niekoľko členských štátov navrhlo, aby sa výnosy z pôžičky použili predovšetkým na obstarávanie obranných prostriedkov v Európe,“ uviedla Komisia v dokumente, o ktorom mali v piatok diskutovať veľvyslanci členských štátov pri EÚ.
Uvádza sa v ňom, že by bolo vhodné venovať najväčšiu časť peňazí na pomoc s vyzbrojovaním Kyjeva podľa pravidiel, ktoré by „v zásade obmedzili obstarávanie na Ukrajinu a EÚ“.
V dokumente sa ďalej píše, že zvyšok pôžičky by sa mohol použiť na naplnenie ukrajinského rozpočtu a otvorili by sa dvere k tomu, aby sa časť peňazí použila na financovanie nákupu zbraní zo Spojených štátov.
Francúzsko už dlho presadzuje, aby sa peniaze, ktoré blok poskytol Ukrajine, použili na posilnenie európskeho zbrojárskeho priemyslu, píše AFP. Predstavitelia EÚ však varujú, že diskusie o tom, ako by sa nové finančné prostriedky mali nakoniec použiť, sú ešte len v počiatočnom štádiu. Blok je totiž stále ďaleko od dohody o pôžičke z ruských aktív.
Belgická vláda rázne odmietla výzvy na úplnú konfiškáciu ruských finančných prostriedkov a ich odovzdanie Kyjevu. Aby sa tieto obavy obišli, Európska komisia navrhla, že by si v rámci programu požičala od spoločnosti Euroclear ruské peniaze a tie ďalej požičala Ukrajine. Kyjev by ich vrátil až potom, čo Rusko zaplatí vojnové reparácie za vojnu na Ukrajine.
Európska komisia nabáda aj členov zoskupenia G7, aby naložili so zmrazenými ruskými aktívami podobne.
