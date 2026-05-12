EÚ pozve predstaviteľov Talibanu na rokovania o návrate migrantov
Podľa informácií francúzskej agentúry EK pošle do Kábulu list so zámerom dohodnúť termín stretnutia.
Autor TASR
Brusel 12. mája (TASR) - Európska komisia (EK) v blízkej budúcnosti pozve zástupcov afganského vládneho hnutia Taliban do Bruselu na rokovania o návrate afganských migrantov späť do vlasti. V pondelok o tom informovala agentúra AFP, píše TASR.
Podľa informácií francúzskej agentúry EK pošle do Kábulu list so zámerom dohodnúť termín stretnutia. Návšteva, koordinovaná so Švédskom, by nadviazala na predošlé cesty európskych predstaviteľov do Afganistanu v tej istej veci. Hovorca EK uviedol, že „pracujú na príprave potenciálneho nadväzujúceho stretnutia na technickej úrovni v Bruseli s de facto orgánmi v Afganistane“.
Podľa AFP návšteva predstaviteľov Talibanu vyvoláva množstvo praktických a etických otázok, a to aj preto, že EÚ vládu tohto radikálneho islamistického hnutia v Afganistane neuznáva. Na vstup do Belgicka, kde sídlia inštitúcie EÚ, by predstavitelia Talibanu potrebovali výnimky.
Niekoľko diplomatických zdrojov AFP tvrdí, že cieľom tejto návštevy je v prvom rade vyriešiť praktické otázky – napríklad pasy Afgancov vydané veľvyslanectvami v Európe, ktoré orgány Talibanu neuznávajú. Podľa zdrojov blízkych rokovaniam sa európski predstavitelia počas svojich ciest do Afganistanu taktiež zaoberali najmä technickými otázkami, napríklad prevádzkovou kapacitou letiska v Kábule a ďalšími detailmi.
EÚ pracuje na plánoch deportovať všetkých, ktorí nemajú právo zdržiavať sa v krajinách bloku, späť do Afganistanu, a to napriek obavám zo strany ľudskoprávnych skupín a Úradu vysokého komisára OSN pre utečencov (UNHCR).
Požiadavka na zvyšovanie deportácií medzi členskými krajinami Únie narastá, v súčasnosti sa do krajiny pôvodu v realite vráti menej než 20 percent osôb s odmietnutou žiadosťou o pobyt. V roku 2025 tvorili Afganci najpočetnejšiu skupinu žiadateľov o azyl v EÚ, nasledovali Venezuelčania a Sýrčania.
Napriek obavám z porušovania ľudských práv a zlých životných podmienkach v Afganistane niektoré krajiny už pristúpili k deportáciám. Nemecko od roku 2024 deportovalo viac než 100 Afgancov prostredníctvom letov sprostredkovaných Katarom. V októbri po prvý raz od návratu Talibanu k moci v roku 2021 deportovalo do Afganistanu odsúdeného zločinca aj Rakúsko.
