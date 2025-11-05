< sekcia Zahraničie
EÚ pre podozrenie z pirátstva nasadila k pobrežiu Somálska vojnovú loď
Ozbrojenci pri pobreží somálskeho Mogadiša sa v pondelok pokúsili vniknúť na tanker.
Autor TASR
Mogadišo 5. novembra (TASR) - Námorné sily Európskej únie (EÚ) v rámci misie ATALANTA vyslali k pobrežiu Somálska vojnovú loď po hlásení o pokusoch podozrivej skupiny napadnúť plavidlá v tamojších vodách. Pre agentúru Reuters to uviedli zdroje oboznámené s priebehom misie, píše TASR.
Ozbrojenci pri pobreží somálskeho Mogadiša sa v pondelok pokúsili vniknúť na tanker. Ide o prvé podozrenie z pirátskeho útoku pri pobreží Somálska od roku 2024, uvádza zdroj agentúry Reuters.
Okrem toho sa k rybárskej lodi plaviacej sa pod vlajkou Seychel priblížil neznámy čln a neznámi útočníci zajali aj rybársku loď z Iránu. Útoky v oblasti vyvolali obavy o bezpečnosť námorných trás, ktorými sa na svetové trhy prepravujú dôležité energetické suroviny a tovary.
Misia ATALANTA uviedla, že si je „vedomá situácie a nasadzuje do oblasti svoje námorné sily“. Bližšie podrobnosti neuviedla. Somálske pirátske gangy v minulosti pôsobili najmä v oblasti Adenského zálivu a Indického oceánu, niekoľko rokov však boli prakticky neaktívne.
Britská bezpečnostná firma Ambrey v stredu uviedla, že je „veľmi pravdepodobné, že sa somálska pirátska skupina nachádza na mori a pôsobí viac ako 300 námorných míľ od pobrežia Somálska“. Dotknuté plavidlá podľa nej súhlasia s bežnými cieľmi a kapacitami somálskych pirátov.
