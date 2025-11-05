Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Streda 5. november 2025Meniny má Imrich
< sekcia Zahraničie

EÚ pre podozrenie z pirátstva nasadila k pobrežiu Somálska vojnovú loď

.
Ilustračná snímka. Foto: TASR - Roman Hanc

Ozbrojenci pri pobreží somálskeho Mogadiša sa v pondelok pokúsili vniknúť na tanker.

Autor TASR
Mogadišo 5. novembra (TASR) - Námorné sily Európskej únie (EÚ) v rámci misie ATALANTA vyslali k pobrežiu Somálska vojnovú loď po hlásení o pokusoch podozrivej skupiny napadnúť plavidlá v tamojších vodách. Pre agentúru Reuters to uviedli zdroje oboznámené s priebehom misie, píše TASR.

Ozbrojenci pri pobreží somálskeho Mogadiša sa v pondelok pokúsili vniknúť na tanker. Ide o prvé podozrenie z pirátskeho útoku pri pobreží Somálska od roku 2024, uvádza zdroj agentúry Reuters.

Okrem toho sa k rybárskej lodi plaviacej sa pod vlajkou Seychel priblížil neznámy čln a neznámi útočníci zajali aj rybársku loď z Iránu. Útoky v oblasti vyvolali obavy o bezpečnosť námorných trás, ktorými sa na svetové trhy prepravujú dôležité energetické suroviny a tovary.

Misia ATALANTA uviedla, že si je „vedomá situácie a nasadzuje do oblasti svoje námorné sily“. Bližšie podrobnosti neuviedla. Somálske pirátske gangy v minulosti pôsobili najmä v oblasti Adenského zálivu a Indického oceánu, niekoľko rokov však boli prakticky neaktívne.

Britská bezpečnostná firma Ambrey v stredu uviedla, že je „veľmi pravdepodobné, že sa somálska pirátska skupina nachádza na mori a pôsobí viac ako 300 námorných míľ od pobrežia Somálska“. Dotknuté plavidlá podľa nej súhlasia s bežnými cieľmi a kapacitami somálskych pirátov.
.

Neprehliadnite

Prezident víta ponuku Poľska do budúcna dovážať do SR plyn z USA

Žilinka:Rezort postupoval pri záchrankovom tendri v rozpore so zákonmi

Pravda o modrých psoch v Černobyle: Odborník vysvetlil ich sfarbenie

BARTOŇ: Robotické operácie výrazne skracujú pobyt dieťaťa v nemocnici