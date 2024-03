EÚ pred eurovoľbami vyzýva na zásah proti deepfake

Brusel 26. marca (TASR) - Európska únia v utorok vyzvala prevádzkovateľov veľkých online platforiem ako Facebook či TikTok, aby pred blížiacimi sa eurovoľbami prijali dostatočné opatrenia proti dezinformáciám typu "deepfake". Ustrážiť si majú aj ďalší obsah generovaný umelou inteligenciou (AI). S odvolaním sa na správu agentúry AFP o tom informuje TASR.



Ak platformy neprijmú túto smernicu, keďže nie je právne záväzná, musia preukázať, aké "rovnako účinné" opatrenia prijali. Zároveň majú zaistiť zachovanie slobody prejavu, dodal eurokomisár pre vnútorný trh a priemysel Thierry Breton.



Výzva je súčasťou série opatrení, ktoré zaviedla Európska komisia. Zastrešuje ich bezprecedentne rozsiahly zákon o digitálnych službách (Digital Services Act, DSA), prvý svojho druhu, ktorý začal platiť vlani.



V rámci nových smerníc EK tiež uviedla, že platformy by mali explicitne označiť politickú reklamu. Pripomenula, že do platnosti v roku 2025 vstúpi pre túto oblasť prísnejší zákon.



Pod hlavičkou DSA označila európska exekutíva 22 veľkých digitálnych platforiem a do tohto zoznamu zaradila okrem iného Instagram, Snapchat, YouTube a X (bývalý Twitter).



Jednou z inštrukcií pre tieto platformy je, aby explicitne označili obsah, ktorý vytvorila generatívna AI. Ak tam označenie nedajú priamo sociálne siete, musia poskytnúť možnosť používateľom, aby obsah označili sami.



Únia sa obáva najmä o voľby do Európskeho parlamentu, ktoré sa budú konať v júni tohto roku. Za konkrétnu hrozbu považuje napríklad ruské manipulácie a dezinformácie.



EK zároveň odporúča veľkým digitálnym platformám, aby "obmedzili monetizáciu a virálnosť obsahu, ktorý by mohol ohroziť integritu procesu volieb".