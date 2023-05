EÚ pred lesnými požiarmi rozšírila flotilu lietadiel a vrtuľníkov

Brusel 30. mája (TASR) – Európska únia pred tohtoročnou očakávanou sezónou lesných požiarov rozšírila svoju flotilu hasiacich lietadiel a vrtuľníkov v rámci mechanizmu RescEU. Oznámil to v utorok eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič pri príležitosti desiateho výročia založenia Koordinačného centra EÚ pre reakcie na núdzové situácie (ERCC), informuje spravodajca TASR.



Na rok 2023 zahŕňa flotila 24 lietadiel a štyri vrtuľníky poskytnuté desiatimi členskými štátmi. Dve stredné veľké lietadlá poskytlo Chorvátsko, štyri ľahké lietadlá pochádzajú zo Švédska, po dve ľahké lietadlá poskytli Cyprus, Nemecko a Portugalsko, dva vrtuľníky dalo Česko, dve stredne veľké lietadlá ponúklo Španielsko, Francúzsko poslalo dve stredne veľké lietadlá a jeden vrtuľník. Taliansko obohatilo flotilu o dve stredne veľké lietadlá na naberanie vody a dve ľahké lietadlá. Najviac prispelo Grécko, ktoré poskytlo dve stredne veľké lietadlá, dve ľahké lietadlá a jeden vrtuľník.



Okrem toho Bulharsko, Fínsko, Francúzsko, Lotyšsko, Malta, Nemecko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko a Slovinsko vyšlú spolu takmer 450 hasičov ako pohotovostné zásahové oddiely do centier vo Francúzsku, Grécku a Portugalsku.



Európska komisia v roku 2022 vypracovala Akčný plán na prevenciu lesných požiarov, ktorý je zameraný na tri ciele: zlepšiť administratívne kapacity, zlepšiť povedomie o hrozbe lesných požiarov a zvýšiť investície do opatrení na prevenciu požiarov.



EÚ v rámci akčného plánu na prevenciu lesných požiarov v utorok spustila novú metodiku hodnotenia požiarov vo voľnej prírode. Tento nový nástroj pomôže členským krajinám posúdiť ich schopnosť predchádzať lesným požiarom a pripraviť sa na ne a podporuje výmenu osvedčených postupov medzi európskymi krajinami v rámci mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany.



Okrem toho sa vytvára tím pre koordináciu núdzových reakcií v stredisku na podporu lesných požiarov, ktorý umožní monitorovanie a analýzu situácie s požiarmi takmer v reálnom čase od polovice júna do polovice septembra.



EÚ zabezpečuje koordinovaný prístup k prevencii, príprave a reakcii na lesné požiare, keď presiahnu kapacity civilnej ochrany konkrétneho štátu. Postihnuté krajiny môžu vtedy požiadať o pomoc prostredníctvom mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Po aktivácii mechanizmu ERCC koordinuje a financuje pomoc poskytovanú členskými štátmi EÚ a deviatimi ďalšími účastníckymi štátmi tohto mechanizmu prostredníctvom spontánnych ponúk.



ERCC zároveň monitoruje vývoj lesných požiarov s podporou systémov včasného varovania, ako je Európsky informačný systém o lesných požiaroch, zatiaľ čo družicový systém EÚ Copernicus poskytuje záchranárom podrobné informácie o vývoji požiarov v teréne.





