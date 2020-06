EÚ pred obdobím letných požiarov posilnila leteckú hasičskú flotilu

Brusel 5. júna (TASR) - Európska komisia (EK) v piatok oznámila, že EÚ v snahe pripraviť sa na riziko lesných požiarov počas nadchádzajúceho leta posilnila svoju flotilu hasičských lietadiel, ktorá bude fungovať v rámci systému rescEU.



Komisia spresnila, že EÚ prefinancuje nákupy dvoch nových hasičských lietadiel švédskou vládou, ktoré budú zaradené do širšej európskej flotily nástroja rescEU. Ten je súčasťou Mechanizmu EÚ v oblasti civilnej ochrany. Flotila sa tak rozrastie na 13 lietadiel a šesť vrtuľníkov.



Eurokomisár pre krízové riadenie Janez Lenarčič v správe pre médiá pripomenul, že lesné požiare môžu podobne ako vlani vypuknúť kedykoľvek - a zmeny klímy ich rozširujú po celej Európe.



"Musíme byť pripravení na leto. Som hrdý na to, že naša európska flotila na boj proti lesným požiarom sa snaží byť čo najlepšie pripravená na tohtoročné obdobie požiarov," opísal situáciu komisár.



EÚ poskytuje financie siedmim členským štátom na zaradenie ich lietadiel a vrtuľníkov do spoločnej hasičskej flotily v roku 2020, pričom tieto stroje je možné v prípade potreby okamžite nasadiť aj do iných členských krajín Únie.



V súčasnosti leteckú hasičskú flotilu dvoma lietadlami podporuje Cyprus, Grécko, Chorvátsko, Taliansko, Španielsko a Švédsko, jedno lietadlo má k dispozícii Francúzsko a Švédsko poskytlo aj šesť hasičských vrtuľníkov.



Komisia zároveň spresnila, že na mapovanie lesných požiarov v Európe môže byť aktivovaná služba núdzového satelitného mapovania EÚ Copernicus.





Spravodajca TASR Jaromír Novak