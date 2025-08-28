< sekcia Zahraničie
EÚ predložila návrhy, ktoré podporia zavádzanie nových ciel z USA
Návrhy EK predstavujú potrebný legislatívny krok na zníženie ciel EÚ stanovené v spoločnom vyhlásení EÚ a USA.
Autor TASR
Brusel 28. augusta (TASR) - Európska komisia (EK) vo štvrtok popoludní predložila dva návrhy, ktoré pripravujú cestu k implementácii spoločného vyhlásenia EÚ a USA o clách z 21. augusta 2025. Oba návrhy sú prvými krokmi pre implementáciu colnej politiky a zabezpečujú zníženie ciel zo strany USA pre životne dôležitý automobilový sektor EÚ so spätnou platnosťou od 1. augusta. Informuje o tom spravodajca TASR.
Komisia pripomenula, že tieto kroky prispievajú k obnoveniu stability a predvídateľnosti v obchodných a investičných vzťahoch medzi EÚ a USA v prospech podnikov, pracovníkov a občanov na oboch stranách Atlantiku.
Prvé rozhodnutie sa týka návrhu na zrušenie ciel na priemyselný tovar z USA a poskytnutie preferenčného prístupu na trh pre širokú škálu amerických morských plodov a poľnohospodárskeho tovaru. Druhý návrh navrhuje predĺžiť bezcolné zaobchádzanie s homármi vrátane spracovaných homárov.
Návrhy EK predstavujú potrebný legislatívny krok na zníženie ciel EÚ stanovené v spoločnom vyhlásení EÚ a USA. Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) musia oba návrhy schváliť v rámci riadneho legislatívneho postupu ešte predtým, ako zníženie ciel nadobudne účinnosť.
V súlade s ustanoveniami spoločného vyhlásenia sa očakáva, že USA zavedú dohodnutý 15-% colný strop na autá a automobilové súčiastky z EÚ.
Očakáva sa, že zníženie ciel z 27,5 % na 15 % nadobudne účinnosť od prvého dňa mesiaca, v ktorom boli predložené legislatívne návrhy EÚ, čiže od 1. augusta 2025. Európski výrobcovia automobilov tak ušetria vyše 500 miliónov eur na clách, ktoré by inak zaplatili za vývoz za jeden mesiac.
USA sa v spoločnom vyhlásení zaviazali k nulovým alebo takmer nulovým clám na určité kategórie produktov, ktoré budú od 1. septembra podliehať režimu doložky najvyšších výhod - ide o nedostupné prírodné zdroje vrátane korku, lietadlá a ich súčiastky, generické liečivá a ich zložky a chemické prekurzory. Obe strany chcú tento zoznam v budúcnosti rozšíriť.
EÚ a USA 21. augusta vydali spoločné vyhlásenie o transatlantickom obchode a investíciách, ktoré potvrdzuje politickú dohodu medzi predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou a prezidentom USA Donaldom Trumpom z 27. júla.
Komisia upozornila, že transatlantické partnerstvo je kľúčovou tepnou globálneho obchodu, keď obchod s tovarom a službami medzi EÚ a USA sa za posledné desaťročie zdvojnásobil a v roku 2024 prekročil 1,6 bilióna eur. Obchod s tovarom dosiahol 867 miliárd eur a obchod so službami 817 miliárd eur. To predstavuje viac ako 4,2 miliardy eur pre tovary a služby, ktoré denne prekračujú Atlantický oceán.
Komisia pripomenula, že tieto kroky prispievajú k obnoveniu stability a predvídateľnosti v obchodných a investičných vzťahoch medzi EÚ a USA v prospech podnikov, pracovníkov a občanov na oboch stranách Atlantiku.
Prvé rozhodnutie sa týka návrhu na zrušenie ciel na priemyselný tovar z USA a poskytnutie preferenčného prístupu na trh pre širokú škálu amerických morských plodov a poľnohospodárskeho tovaru. Druhý návrh navrhuje predĺžiť bezcolné zaobchádzanie s homármi vrátane spracovaných homárov.
Návrhy EK predstavujú potrebný legislatívny krok na zníženie ciel EÚ stanovené v spoločnom vyhlásení EÚ a USA. Európsky parlament a Rada EÚ (členské štáty) musia oba návrhy schváliť v rámci riadneho legislatívneho postupu ešte predtým, ako zníženie ciel nadobudne účinnosť.
V súlade s ustanoveniami spoločného vyhlásenia sa očakáva, že USA zavedú dohodnutý 15-% colný strop na autá a automobilové súčiastky z EÚ.
Očakáva sa, že zníženie ciel z 27,5 % na 15 % nadobudne účinnosť od prvého dňa mesiaca, v ktorom boli predložené legislatívne návrhy EÚ, čiže od 1. augusta 2025. Európski výrobcovia automobilov tak ušetria vyše 500 miliónov eur na clách, ktoré by inak zaplatili za vývoz za jeden mesiac.
USA sa v spoločnom vyhlásení zaviazali k nulovým alebo takmer nulovým clám na určité kategórie produktov, ktoré budú od 1. septembra podliehať režimu doložky najvyšších výhod - ide o nedostupné prírodné zdroje vrátane korku, lietadlá a ich súčiastky, generické liečivá a ich zložky a chemické prekurzory. Obe strany chcú tento zoznam v budúcnosti rozšíriť.
EÚ a USA 21. augusta vydali spoločné vyhlásenie o transatlantickom obchode a investíciách, ktoré potvrdzuje politickú dohodu medzi predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou a prezidentom USA Donaldom Trumpom z 27. júla.
Komisia upozornila, že transatlantické partnerstvo je kľúčovou tepnou globálneho obchodu, keď obchod s tovarom a službami medzi EÚ a USA sa za posledné desaťročie zdvojnásobil a v roku 2024 prekročil 1,6 bilióna eur. Obchod s tovarom dosiahol 867 miliárd eur a obchod so službami 817 miliárd eur. To predstavuje viac ako 4,2 miliardy eur pre tovary a služby, ktoré denne prekračujú Atlantický oceán.