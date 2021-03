Európska únia predložila prvú komplexnú stratégiu pre práva dieťaťa

Brusel 24. marca (TASR) - Európska komisia (EK) v stredu prijala prvú komplexnú stratégiu EÚ v oblasti práv dieťaťa, ako aj návrh, ktorým sa zavádza európska záruka pre deti ohrozené chudobou a sociálnym vylúčením.



Komisia pri príprave oboch iniciatív spolupracovala s poprednými svetovými organizáciami pre práva detí a zhromaždila názory viac ako 10.000 detí.



Stratégia má šesť tematických oblastí: deti ako aktéri zmeny demokratického života; právo detí na plné využitie svojho potenciálu bez ohľadu na sociálne zázemie; právo detí na život bez násilia; právo detí na súdnictvo zohľadňujúce potreby detí v postavení obete, svedka, podozrivého, obvineného zo spáchania trestného činu alebo účastníka akéhokoľvek súdneho konania; právo detí bezpečne sa pohybovať v digitálnom prostredí a využívať jeho príležitosti a nakoniec presadzovanie práv detí na celom svete.



Nová európska záruka pre deti vychádza aj zo skutočnosti, že v roku 2019 žilo takmer 18 miliónov detí v EÚ (22,2 percenta detskej populácie) v domácnostiach ohrozených chudobou či sociálnym vylúčením. Cieľom európskej záruky je zmeniť tento stav a podporiť rovnosť príležitostí zabezpečením prístupu k súboru kľúčových služieb pre deti v núdzi (do veku 18 rokov).



EK v tejto súvislosti odporučila členským štátom, aby deťom v núdzi zabezpečili bezplatný a účinný prístup k: predškolskému vzdelávaniu a starostlivosti bez segregovaných tried; vzdelávaniu a školským aktivitám, dištančnému vzdelávaniu a školským výletom; aspoň jednému zdravému jedlu každý školský deň a zdravotnej starostlivosti (prístup k lekárskym vyšetreniam a zdravotným skríningovým programom). Tieto služby by mali byť bezplatné a ľahko prístupné deťom v núdzi.



Komisia takisto odporúča, aby členské štáty poskytli týmto deťom účinný prístup k zdravej výžive a primeranému bývaniu: deti by mali dostávať zdravú stravu aj mimo školy a deti bez domova a ich rodiny by mali mať prístup k primeranému ubytovaniu.



Členské štáty by zároveň mali zohľadniť osobitné potreby detí zo znevýhodneného prostredia, ako sú deti bez domova, so zdravotným postihnutím, žijúce v neistých rodinných situáciách, s migračným zázemím, z menšinovej rasovej alebo etnickej skupiny alebo deti v náhradnej starostlivosti.



Finančné prostriedky EÚ na podporu týchto opatrení sú k dispozícii v rámci Európskeho sociálneho fondu plus (EFS+).