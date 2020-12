EÚ predložila zimnú stratégiu riadenia pandémie

Brusel 2. decembra (TASR) – Európska komisia prijala v stredu stratégiu udržateľného riadenia pandémie koronavírusu v nadchádzajúcich zimných mesiacoch a počas zimných sviatkov, v období, ktoré môže priniesť riziko zvýšeného prenosu vírusu v dôsledku vyššej mobility občanov EÚ.



Stratégia odporúča nepretržitú opatrnosť počas zimného obdobia až do momentu, keď dôjde k distribúcii bezpečných a účinných vakcín.



Podľa tlačovej správy EK je koordinovaný prístup v celej EÚ kľúčom k zabezpečeniu jasných pravidiel pre ľudí a zabráneniu opätovnému šíreniu vírusu v súvislosti s koncoročnými prázdninami a dovolenkami. Eurokomisia spresnila, že pri akomkoľvek zmiernení opatrení by sa mal zohľadniť vývoj epidemiologickej situácie a aj dostatočná kapacita na testovanie, sledovanie kontaktov nakazených osôb a liečbu infikovaných pacientov.



Eurokomisárka pre zdravie a bezpečnosť potravín Stella Kyriakidisová v tejto súvislosti upozornila, že každých 17 sekúnd príde v Európe človek o život v dôsledku COVID-19. Podľa jej slov situácia zostáva chúlostivá, čo poznačí aj tohoročné zimné sviatky.



„Nemôžeme ohroziť úsilie z posledných týždňov a mesiacov. Tento rok musí mať prednosť záchrana životov pred oslavami," opísala situáciu komisárka. A spresnila, že s vakcínami, ktoré sa už črtajú na obzore, existuje aj nádej, čo však znamená, že členské štáty musia byť pripravené začať s vakcinačnými kampaňami a čo najskôr zaviesť vakcíny, keď budú označené za bezpečné a účinné.



Komisia v rámci zimnej stratégie prijala viacero odporúčaní a usmernení. Tie sú zamerané na: rozstup medzi ľuďmi a obmedzenie sociálnych kontaktov aj počas sviatkov, testovanie a sledovanie kontaktov, bezpečné cestovanie s možným nárastom mobility na konci roka, zachovanie dostatočnej kapacity a personálu v zdravotníctve a zabezpečenie potrebného zdravotníckeho vybavenia, zaistenie potrebnej psychosociálnej podpory v rámci takzvanej pandemickej únavy, ktorá ohrozuje duševné zdravie, a v neposlednom rade spustenie národných stratégií očkovania.



S odkazom na možný nárast mobility na konci roka EK spresnila, že si to vyžaduje koordinovaný prístup členských krajín.



V praxi to znamená mať pripravenú dopravnú infraštruktúru a jasne oznámené požiadavky ohľadom karantény, ak sa epidemiologická situácia v niektorom regióne prudko zhorší. Vzhľadom na cezhraničné aspekty zimnej turistiky EK odporúča, aby členské štáty starostlivo zvážili spoločný prístup založený na koordinácii, súdržnosti a vedeckých dôkazoch.