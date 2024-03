EÚ predĺži bezcolný dovoz agrokomodít z Ukrajiny

Brusel 20. marca (TASR) - Európska únia dospela k predbežnej dohode o predĺžení oslobodenia dovozu poľnohospodárskych výrobkov z Ukrajiny od cla na ďalší rok, a to do júna 2025. Predsedníctvo Rady EÚ sa na tom dohodlo s vyjednávačmi z Európskeho parlamentu (EP), informujú Rada EÚ aj EP na svojich webstránkach.



Agentúra Reuters približuje, že takéto rozhodnutie zodpovedá už januárovému návrhu Európskej komisie. Ako však už vtedy navrhovala EK, v prípade najcitlivejších výrobkov - hydiny, vajec a cukru - sa v dohode počíta s mechanizmom tzv. záchrannej brzdy, ktorý by stabilizoval dovoz na úrovni priemerného objemu ich dovozu v rokoch 2022 a 2023.



Ak by teda dovoz týchto výrobkov presiahol uvedené objemy, opätovne by sa na ne zaviedli clá. EÚ teraz navyše k takýmto tovarom zaradila aj ovos, kukuricu, krúpy a med.



Komisia sa okrem toho zaviazala k posilneniu monitorovania dovozu pšenice a ďalších obilnín z Ukrajiny a zavedenia opatrení v prípade ich prudkého nárastu.



Vyjednávači z EP na rokovaniach tiež dosiahli, že Komisia bude konať do 14 dní namiesto pôvodných 21 dní, ak sa dosiahnu úrovne potrebné pre zavedenie zmienených tzv. ochranných opatrení.