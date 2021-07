EÚ predĺži mandáty svojich osobitných zástupcov v dvoch krajinách

Brusel 19. júla (TASR) - Rada Európskej únie (členské štáty) predĺžila v pondelok mandáty osobitných zástupcov EÚ v Bosne a Hercegovine a v Kosove o ďalšie dva roky – do 31. augusta 2023.



Osobitným zástupcom EÚ v Bosne a Hercegovine je Johann Sattler, ktorý bol do tejto funkcie vymenovaný 8. augusta 2019. Jeho úlohou je prispievať k dosiahnutiu nasledujúcich politických cieľov: zaistiť pokrok v procese stabilizácie politického života krajiny so zámerom vytvoriť stabilnú, životaschopnú, mierovú, multietnickú a zjednotenú krajinu, ktorá spolupracuje so susednými štátmi. Rovnako má podporovať snahy, aby sa táto krajina stala kandidátom na členstvo v EÚ.



Osobitným zástupcom EÚ v Kosove je Tomáš Szunyog, vymenovaný 1. septembra 2020. Jeho úlohou je podporovať vytváranie stabilného, životaschopného, mierového, demokratického a mnohonárodnostného Kosova a posilňovania stability v regióne a prispievania k regionálnej spolupráci a dobrým susedským vzťahom na západnom Balkáne. Rovnako má podporovať reformy v oblasti právnemu štátu, ako aj ochranu menšín a kultúrneho a náboženského dedičstva, európsku perspektívu Kosova a zbližovania s EÚ.











(spravodajca TASR Jaromír Novak)