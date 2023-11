EÚ predĺžila financovanie prenájmu hasičských lietadiel do roka 2027

Brusel 13. novembra (TASR) - Členské štáty EÚ (Rada EÚ) v pondelok v Bruseli do konca roku 2027 odsúhlasili predĺženie prechodného opatrenia, ktoré im umožní naďalej využívať financovanie EÚ na prenájom hasičských lietadiel a helikoptér, až do doby, kým nebude zriadená a funkčná budúca stála hasičská flotila EÚ. Informuje o tom spravodajca TASR.



Úradujúci španielsky minister vnútra Fernando Grande-Marlaska Gómez v mene španielskeho predsedníctva v Rade EÚ v tejto súvislosti vyhlásil, že boj proti vplyvom zmeny klímy a lesným požiarom musí byť pre EÚ a jej členské štáty prioritou tak, ako tomu bolo aj uplynulé leto. "Je skvelou správou, že sa podarilo získať potrebné financie na investície do zlepšenia leteckých spôsobilostí, lietadiel aj vrtuľníkov, na hasenie požiarov," odkázal Gómez.



Rozhodnutie bude zverejnené v Úradnom vestníku EÚ a nadobudne platnosť dvadsiatym dňom po zverejnení.



V roku 2019 bola vytvorená rescEU ako rezerva európskych kapacít civilnej ochrany, ktorá pomáha členským štátom Únie chrániť občanov, keď prírodné katastrofy – ako napríklad požiare – prevýšia existujúce národné kapacity reakcie. Kapacity nástroja rescEU budú v budúcnosti zahŕňať aj flotilu hasičských lietadiel a vrtuľníkov.



Na zabezpečenie hladkého prechodu, až do úplnej dostupnosti hasičskej flotily rescEU, môže Európska komisia na prechodné obdobie - do 31. decembra 2024 - poskytnúť členským štátom financie na prenájom hasičských lietadiel. Keďže nákup vysoko špecializovaných lietadiel nie je možné dokončiť pred koncom roka 2024, prechodné obdobie na prenájom lesných hasičských lietadiel a vrtuľníkov sa predĺžilo do konca roku 2027.





