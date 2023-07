EÚ predlžila humanitárnu výnimku z režimu sankcií pre Sýriu o pol roka

Brusel 14. júla (TASR) - Ministri financií EÚ sa v piatok v Bruseli dohodli na ďalšom polročnom predĺžení humanitárnej výnimky z režimu sankcií uvalených na Sýriu. Dôvodom je situácia v krajine po ničivom zemetrasení, ktoré začiatkom roka zasiahlo Turecko a Sýriu, a snaha uľahčiť rýchle poskytovanie humanitárnej pomoci, informuje spravodajca TASR.



Členské štáty sa 23. februára 2023 dohodli na zavedení šesťmesačnej výnimky zo sankcií, čo malo uľahčiť rýchle poskytovanie pomoci pre regióny najviac zasiahnuté opakovanými zemetraseniami. S cieľom pokračovať v pomoci a reagovať na humanitárnu krízu v Sýrii sa Rada ministrov v piatok rozhodla predĺžiť túto výnimku o ďalších šesť mesiacov, do 24. februára 2024.



Cieľom výnimky zo zmrazenia aktív, zákazu sprístupňovania finančných prostriedkov a hospodárskych zdrojov jednotlivcom a subjektom na sankčnom zozname EÚ je aj naďalej uľahčovať činnosť medzinárodných organizácií a vymedzených kategórií aktérov zapojených do humanitárnych činností v Sýrii.



Sankcie EÚ zavedené voči Sýrii od roku 2011 sa zameriavajú na represívny režim sýrskeho prezidenta Bašára Asada a jeho podporovateľov a na odvetvia hospodárstva, z ktorých vládny režim profituje. Nebránia však vývozu potravín, liekov či zdravotníckeho materiálu do Sýrie.



Ministri členských krajín dali najavo, že EÚ je hlboko znepokojená situáciou v Sýrii, kde sa občiansky konflikt ani zďaleka neskončil, spôsobuje utrpenie civilnému obyvateľstvu a narúša stabilitu krajiny a okolitého regiónu.



EÚ a jej členské krajiny sú hlavnými poskytovateľmi humanitárnej pomoci pre ľudí zasiahnutých konfliktom v Sýrii. Od začiatku krízy v roku 2011 zmobilizovali viac než 30 miliárd eur na humanitárnu, rozvojovú, hospodársku a stabilizačnú pomoc.







(spravodajca TASR Jaromír Novak)